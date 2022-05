Video: Ex futbolista mexicano lanza críticas al fútbol de El Salvador

El ex futbolista mexicano del Sonsonate, Hilario Tristán, recordó su pasó por la entidad cocotera y fue muy crítico con el fútbol salvadoreño.

Tristán estuvo en las filas del cuadro esmeralda para el Apertura 2018, equipo en el que coincidió con los técnicos Mario Elías Guevara y Hugo Marcelo Ovelar. El azteca dio su opinión sobre el balompié cuscatleco en una entrevista en el podcast Obra del Deporte.

"El fútbol...yo creo que acá (en México) en el amateur es más profesional que allá (en El Salvador). Entrenabas todos los días, pero creo que el que nos entrenaba no era ni entrenador. No hay una estructura, no hay una metodología, no hay un sistema de juego, no hay ni siquiera entrenadores; o sea, el entrenador pasaba por mí en una moto y yo iba sin casco, ¿qué necesidad de andar así?", comentó Tristán.

Hilario comentó que tenía un contrato de un año, pero decidió terminar su vínculo con el Sonsonate luego de su primer torneo en El Salvador, y agregó que aún no le pagaron lo establecido.

"Le dije a mi esposa que a los seis meses ya iba a renunciar y vámonos. Mi contrato era de un año, con una cantidad que al final de cuentas ni me la pagaron, ni me la respetaron... nada", señaló.

Sobre el fútbol salvadoreño en general, Tristán declaró que existen muchos contactos y pelotazos, y agregó que el Alianza, en su opinión, es el equipo que mejor juega en la liga.

"(La liga) es mucho contacto, mucha fuerza, mucho pelotazo, no hay un equipo, si acaso el Alianza es el que más o menos juega, pero los demás es mucho contacto y mucho roce", concluyó.