Video: ¿Ex entrenador de selecciones nacionales de El Salvador vestido de árabe en Catar? 

Un aficionado mexicano que se encuentra en Catar realizó una dinámica con las personas árabes vendiéndoles una caja a cinco dólares.



Varios decidieron no tomar el riesgo hasta que una persona de nacionalidad tunecina se atrevió y logró ganar $200.



Lo particular del video fue que mientras las personas le decían que no, hubo un hombre vestido de árabe que llamó la atención ya que se trataba de Ernesto Góchez Lobo, el ex futbolista salvadoreño y ex entrenador de selecciones juveniles de El Salvador.