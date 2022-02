Video: Eriq Zavaleta entrena con Los Ángeles Galaxy

El defensor Eriq Zavaleta sigue en actividad y este sábado fue captado trabajando con Los Ángeles Galaxy en el partido de pretemporada ante el DC United, el último de los compromisos antes del inicio del torneo de la MLS.

Fueron las cámaras de Pase Filtrado las que mostraron las imágenes del central y habitual capitán de la selección de El Salvador realizando calentamientos previo al encuentro amistoso.

El técnico Vanney confirmó hace unas semanas que han existido conversaciones con el central pero estas no han llegado a ningún acuerdo. El estratega de una de las más grandes franquicias de la MLS mencionó que "he hablado con Eriq y su agente, es un movimiento que no nos urge realizar", mencionó en esa ocasión.

Esto en referencia a que el equipo angelino está reforzado en defensa y dentro de sus prioridades en este mercado no está el incluir a un central, como es el caso de Zavaleta.

Pero además, el técnico aclaró que dichas conversaciones no han llegado a mucho. "Sé que no tiene equipo pero las pláticas no han progresado", concluyó. Sin embargo que Eriq trabaje con el plantel podría ser un indicio que se llegaría a un acuerdo entre el salvadoreño y el conjunto angelino.

Zavaleta llegó al Toronto desde el 2015 y disputó 119 partidos en la MLS. Para el central salvadoreño, su año culminó con 14 partidos jugados sin goles y con un saldo de dos tarjetas amarillas y una expulsión.