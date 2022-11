Video: Entrenador de Arabia en el medio tiempo ante Argentina "¿Quieren una foto de Messi?"

“¿Así lo presionan? ¿O quieren sacarse una foto con Messi? Pide la pelota en la mitad de la cancha y se quedan quietos, mirando. Tienen que presionarlo y empujarlo”, les dijo a sus jugadores, en tono enérgico, el entrenador Hervé Renard, en la charla del entretiempo, cuando la Argentina derrotaba por 1-0 a Arabia Saudita.

Arabia Saudí publicó la charla del entrenador, Hervé Renard, al descanso, cuando iban perdiendo 1-0 contra Argentina. "¿Así presionáis? ¿O queréis sacaros una foto con Messi? Pide la pelota y se quedan quietos. Respeten a los aficionados. ¡Tienen que empujarlo y presionarlo!". pic.twitter.com/nIcMacePpt — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) November 24, 2022

Esas imágenes y su traducción, ya que el DT habla en inglés y los futbolistas reciben el mensaje a través de un intérprete que sostiene el mismo tono, fueron viralizadas desde la intimidad del seleccionado árabe, que en el segundo tiempo rápidamente mostró una actitud opuesta y en pocos minutos dio vuelta el partido, que finalmente terminó ganando por 2-1.

De un dominio absoluto de los argentinos en la etapa inicial se pasó a una victoria de Arabia Saudita, frente a un conjunto nacional que no supo resolver sus oportunidades y fue perdiendo furia y protagonismo con el paso de los minutos para quedar complicado en el Mundial ya desde el debut.

“Hay 60.000 aficionados en las tribunas. No estamos respetándolos. No pusimos intensidad. Jugaron el primer tiempo como si fuera un partido amistoso. Ellos tuvieron las mejores oportunidades, pero no marcaron más que una vez. Entonces, se tienen que levantar y luchar. ¡Aún quedan 45 minutos para jugar!”, agregó Renard, caminando de un lado a otro por el centro del vestuario, mientras los jugadores lo observaban sentados delante de cada casillero.

El video, en rigor, tiene 10 minutos y allí se resume desde la charla previa al encuentro y los preparativos del equipo, con los médicos y la utilería, hasta cómo vivieron en la intimidad los asistentes el partido desde una sala privada. Y los festejos posteriores, claro.

“Se supone que no debemos dejarlos jugar. Si tenemos nosotros la pelota, no sólo vamos a poder igualarlo...”, les siembra esperanza el entrenador francés, que dirige a Arabia Saudita desde hace tres años. Finalmente, los árabes consiguieron un triunfo histórico y sumaron los tres puntos para ubicarse como líderes del Grupo C.

“¡Es una Copa del Mundo, muchachos! ¡Tienen que tener respeto por su país!”, les reclamó, luego de reprocharles, además, que estaban cabizbajos en el vestuario. “¿Pueden estar así? Excepto Salman (lesionado), que ahora no puede jugar... ¿Los otros qué están haciendo?”, fue el inicio de casi dos minutos de una arenga que quedará grabada en la historia de Arabia Saudita en los Mundiales.