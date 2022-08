Video: El gran homenaje a Dani Alves en su regreso al Camp Nou

El lateral Dani Alves es una leyenda del Barcelona,con múltiples títulos y tras pasar dos etapas distintas con el cuadro catalán, el brasileño se marchó tras la finalización de la temporada anterior rumbo al Pumas de México.

Ahora, Alves regresa al Camp Nou, la que algún día fue su casa, para disputar el Trofeo Joan Gamper con la escuadra universitaria.

Al ingresar al césped del estadio para realizar el calentamiento, Dani empezó a jugar con su ex compañero Marc-André ter Stegen, y el público lo recibió con aplausos y cánticos.

El brasileño agradeció las muestras de cariño y realizó un gesto para agradecer el amor mostrado por los culés en el estadio.

Además, Dani Alves recibió una placa conmemorativa por haber jugado 431 partidos con el cuadro catalán, y los jugadores del Barcelona le dieron aplausos y el Camp Nou siguió coreando su nombre.

Antes del partido, Dani Alves comentó en su cuenta de Twitter: "No sé si se dieron cuenta pero la vida siempre me trae de vuelta aquí, porque los buenos hijos a casa siempre regresan para decir hola, nunca para decir adiós.

Despedirme nunca fue mi punto fuerte, pues no creo que nos podamos separar jamás".

Despedirme nunca fue mi punto fuerte, pues no creo que nos podamos separar jamás. — Daniel Alves (@DaniAlvesD2) August 7, 2022

Alves agregó que: "Estamos conectados por alma y la sangre que recoge mis venas no apenas son rojas, ellas son blaugranas. Cada vez que regreso mi corazón late como la primera vez, él nudo en el estómago es inevitable y los recuerdos memorables".