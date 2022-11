Video: El cruce entre Lewandowski con un periodista argentino sobre Messi

Robert Lewandowski, estrella de Polonia y del FC Barcelona, tuvo el viernes un tenso cruce con el periodista argentino Lucas Beltramo (TyC Sports), a raíz de una pregunta vinculada a la polémica que mantuvo a fines del año pasado después de que Lionel Messi se llevó el Balón de Oro, que entrega la revista L’Équipe.

“No puedo entender tu pregunta”, arrancó el exgoleador del Bayern Múnich, con cara de contrariedad, cuando Beltramo le preguntó, en inglés: “Con todo lo que se dijo después del Balón de Oro, ¿creés que podés mostrar algo de eso con Messi cuando se den la mano en el partido del 30 de noviembre o no habrá espacio para eso?” El periodista insistió que quería saber si va a poder mostrar “que todo está bien con Messi” después de aquellas declaraciones. “¿Por qué no?”, respondió. “¿Por qué no le daría la mano? Está todo bien como Messi y nunca tuve nada contra él. ¿Por qué haces este tipo de pregunta?”, siguió, sin esconder su enojo.

❗️LEWANDOWSKI HUMILLÓ A LUCAS BELTRAMO



⚠️El periodista partidario de #Boca quiso ser filoso y, con un rudimentario inglés, castigó al 9 sobre sus declaraciones vs Messi y el Balón de Oro



¿Lo sacaste de Instagram? Decime donde y en qué lugar



��Quedó mudopic.twitter.com/Z0cWaWPwdD — Liga Argentina de Futbol ✪ (@LAF_Mundial) November 18, 2022

El periodista insistió en que Lewandowski se había quejado por las palabras de Messi en aquel momento y si eso podría haber afectado la relación entre ambos. “¿Mi relación con Messi? ¿Cuándo dije eso? ¿Dónde? Deben haberlo visto en Instagram. Nunca dije eso de él”. Y más tarde enfatizó: “Quizás viste a alguien en Instagram que dijo que yo había dicho eso. Pero no yo”.

El cortocircuito marcó la conferencia de prensa de astro polaco, rival de la Argentina en el tercer partido del grupo C de la Copa del Mundo. Pero, ¿ocurrió o no lo que intentaba preguntarle el periodista de TyC Sports.

La historia tiene varios capítulos que ahora Lewandowski prefiere minimizar (acaso porque se convirtió en los últimos meses en jugador del club catalán donde Messi sigue siendo reverenciado como el máximo ídolo histórico).

El primer episodio ocurrió el 7 de diciembre de 2021 cuando Messi obtuvo el Balón de Oro, en gran medida como reconocimiento al triunfo de la Argentina en la Copa América. Había sido una de sus temporadas más flojas a nivel clubes, que incluyó el traspaso del Barcelona al PSG francés. Lewandowski, máximo goleador del año, quedó en segundo lugar y frustrado por no conseguir el premio. Sobre todo porque en 2020, año en el que empujó al Bayern Múnich a ganar la Champions League, el galardón no se entregó por la pandemia.

Messi subió a recibir el premio y le habló al polaco. “Fuiste el ganador del Balón de Oro del año pasado y France Football te lo debería dar. Fuiste justo ganador, tendrías que tenerlo en casa también”.

Dos meses después Lewandowski tuvo revancha al ganar el premio The Best, una distinción individual que entrega la FIFA desde 2017 y que rivaliza con el mítico Balón de Oro. Para designar al ganador votan, entre otros, todos los capitanes de los seleccionados nacionales. Lewandowski -capitán de Polonia- votó a Jorginho, a Messi y a Cristiano Ronaldo; Messi -elector por Argentina- se inclinó por Neymar, Kylian Mbappé y Karim Benzemá.

No le gustó nada a Lewandowski el voto de Messi y así se lo dijo a la revista polaca Pilka Nozna. “Voté él porque aprecio lo que ha hecho. Messi dijo que me votaría para el Balón de Oro, pero no me votó por The Best. Es su decisión, pero de todos modos, yo gané el premio, así que me resultó más fácil aceptarlo”, dijo Lewandoski.

Y amplió, respecto del discurso de Messi en el Balón de Oro: “Me gustaría que su declaración fuera honesta, no solo palabras vacías; hubo tristeza, no tengo nada que esconder, quería ganar el premio”. En un principio se pensó que la interpretación de la frase había sido un error en la doble traducción del polaco al alemán y del alemán al inglés. Pero en la charla con Pilka Nozna, los dichos de Lewandowski quedaron más que confirmados. Incluso fue un poco más allá, al menospreciar a Messi en la comparación con el portugués Cristiano Ronaldo.

“Cristiano es tres años y medio mayor que yo y sigue marcando muchos goles -explicó-. Pero ha cambiado el club, ha cambiado la estrategia y su equipo no siempre gana. Cuando su equipo haya encontrado el equilibrio, podrá volver a marcar. Tenía grandes estadísticas, números imposibles. Ahora son simplemente muy buenos. Probablemente ya no marque 60 goles al año, pero con 30 o 40 goles seguirá marcando la diferencia”.

E inmediatamente complementó el análisis con una crítica para Messi. “Para él cambiar de club fue sin duda una experiencia mucho más molesta. Nunca había jugado en otro país que no sea España, nunca había hablado otro idioma. Ahora se ha topado con la barrera del idioma. Cristiano ya cambió varias veces de club y de liga. La edad a la que se cambia de equipo no es importante, lo decisivo son las circunstancias. Será más difícil para Messi, a la edad de Cristiano Ronaldo, mantenerse en su nivel de goles marcados”.