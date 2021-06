Video: A Nelson Bonilla le volvió a faltar el gol

El ariete salvadoreño Nelson Bonilla alargó su mala racha de goles con la selección nacional. El jugador del Port pudo terminar con esa sequía desde los 12 pasos, pero falló su tiro lanzándolo hacia los graderíos.



El delantero nacional no marca un gol en eliminatoria mundialista desde el 7 de septiembre del 2016, cuando le anotó a Canadá. En total, Bonilla lleva 5 goles en eliminatorias mundialistas con la Azul.

#PorElPase | Así fue el fallo de Nelson Bonilla desde el punto penal.



El Salvador 2-0 San Cristóbal y Nieves. Via @dviana96 pic.twitter.com/KKHYvq4ngY — EL GRÁFICO (@elgraficionado) June 16, 2021

Al respecto de su mal momento, el jugador aseguró cambiará la situación. "Me pasó una vez en la copa UNCAF y luego le metí gol a México, le metí gol a Jamaica, a Canadá y así vinieron los demás goles, la verdad que el único que puede cambiar esta situación soy yo y como te digo, tengo que ser consciente de que la gente estará contenta no por el rendimiento, sino por el gol, porque el delantero vive del gol. Voy a trabajar al máximo porque la vida no es para los cobardes, no voy a desistir, voy a dar todo para cambiar y revertir esta situación", dijo Nelson Bonilla.