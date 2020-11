Victoria sin apuros 

No hubo noche de brujas porque no existieron sorpresas. Alianza confirmó cualquier pronóstico y no dejó que el dicho que "equipo que estrena técnico no pierde" se hiciera realidad y venció 1-3 al Santa Tecla que sigue careciendo del juego a su favor y de los goles.

Santa Tecla todavía debe trabajar y ahora acostumbrarse a una nueva idea mientras el torneo se lleva a cabo y con la ventaja de no jugarse la clasificación para encontrar en las próximas jornadas su identidad. Pese a dejar chispazos, poco hacer ante un Alianza superior en todas sus filas y pese a notables ausencias en su once titular.

Jaime Medina iniciaba el proyecto al frente del Santa Tecla. El equipo perico ha tenido un inicio un tanto regular pero en la semana se anunció de manera inesperada la renuncia del argentino Andrés Sarulyte debido a problemas de salud.

Alianza hizo modificaciones en su alineación. Pensando en el compromiso de esta próxima semana por Liga Concacaf, los capitalinos dejaron fuera de la convocatoria a Ponce, Tamacas y Cuéllar como principales ausencias. Sin embargo el esquema táctico no variaba. El español Juan Cortés seguía contando con el eje fundamental de su plantel, con Orellana, Monterroza y Portillo como referentes para alimentar a Osvaldo Blanco en ataque.

Sobre 10' de juego, cuando Alianza comenzaba a imponer su ritmo por las bandas, un penalti a favor de Santa Tecla pudo poner las cosas pronto en favor del local pero Rodrigo Rivera falló prácticamente en las dos ocasiones que el cobro se llevó a cabo. Justicia divina o no, ante las dudas que pudo generar si el guardameta Mario González se adelantó en el primer cobro, Alianza continuaría con el dominio sobre el campo rival.

Los visitantes tenían profundidad en ataque y lograban superar la última línea tecleña con pelotas filtradas y con velocidad por las bandas, justo de lo que carecían los pupilos de Medina que al igual que en anteriores jornadas, no mostraban ningún peso ofensivo y destacaban más por labores defensivas que por las transiciones en ataque.

El empate se deshizo en 32 minutos después de una gran jugada individual por izquierda de Juan Carlos Portillo que culminó en una falta en el área y en el penalti que anotó Osvaldo Blanco justo cuando el equipo llegaba con más insistencia al arco rival.

En Santa Tecla destacó la labor de Rivera en la media. Pese a fallar el penalti, el volante recuperaba balones y trataba de generar espacios sobre el campo aliancista pero no tenía suficiente ayuda. Ni Lizama por banda izquierda y tampoco David Díaz terminaban de acomodarse al campo en parte por estar enfocados en labores defensivas y ante la presión que ejercían los de Cortés.

REACCIÓN Y RESPUESTA

Bastó un minuto de la segunda parte para que las acciones se igualaran aprovechando que Alianza regresaba al campo dormido. Iván Barahona anotó de cabeza en el primer contragolpe de los de casa.

Pero le duró poco. Alianza encontró de nuevo su juego a los 55' y una transición en la que Juan Carlos Portillo sacó ventaja en velocidad permitió que se juntara con Marvin Monterroza para triangular con Mitchell Mercado que anotaría el de la ventaja y de nuevo, Alianza demostraba que con poco tomaba el control del partido.

Cortés movió sus piezas y apostaba por el ingreso de Cienfuegos y Zelaya para dar descanso a Flores y Blanco, pensando en el partido de Concacaf. Sin embargo los paquidermos no perdían su idea ofensiva. También hizo cambios con la entrada de Callejas y Ávila para tratar de aprovechar las líneas adelantadas del visitante y contrarrestar con velocidad por las bandas.

Sobre el final el Santa Tecla piso todas sus armas en el asador pero no encontró respuestas y Freitas anotó el tercero. Alianza volvió a dominar la serie y aumentar su invicto para pensar en la Liga Concacaf.