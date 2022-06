Victoria Meza jugará con una leyenda del fútbol mundial en el Pachuca

Victoria Meza llegará a las filas del Pachuca de la Liga MX Femenil para la próxima temporada, y en su primera campaña con las Tuzas tendrá una compañera del más alto nivel del fútbol mundial.

El equipo mexicano anunció este martes la contratación de una de las leyendas vivientes del fútbol femenino. Se trata de la delantera española Jenni Hermoso, quien llega procedente del Barcelona.

La delantera de 32 años tiene un gran palmarés. Ha conquistado siete veces la Liga española con el Rayo Vallecano, Atlético de Madrid y el Barcelona, ha ganado una Champions League con el Barça. Tiene seis copas en España y una en Francia, esta última con el PSG, y ha jugado en dos Copas del Mundo con la selección española.

A nivel personal, Hermoso ha ganado cinco veces el Pichichi en la liga española y nadie ha anotado más goles en la historia del Barcelona ni en la historia de la selección de España.

En la temporada pasada quedó en segundo lugar en las votaciones al Balón de Oro Femenino, con 84 puntos, solamente detrás de su ex compañera de equipo, la también española Alexia Putellas.

La atacante se despidió del Barcelona para embarcar su aventura en el balompié mexicano con un emotivo comunicado, agradeciendo la oportunidad de haber vestido la camiseta azulgrana y emocionada por su nuevo reto.

"Durante todo mi paso por aquí he aprendido, he llorado, he caído muchas veces y todas he salido adelante. He vivido momentos maravillosos, poder ganarlo todo con esta camiseta es algo que me llevaré siempre. Todo llega y a veces se acaba. Estoy muy orgullosa de haber dado todo lo que he podido con esta camiseta, aún me queda mucho que vivir, que disfrutar y ahora es momento de nuevas aventuras que llenen y que me hagan sentirme valorada de verdad", expresó.