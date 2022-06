Victoria Meza: “Al cumplir los 18 años ya tendré plaza de extranjera”

Victoria Meza es una de las jugadoras referentes de los diferentes procesos de selecciones nacionales femeninas. Su trabajo la llevó a ser reclutada por el Pachuca de México para jugar en la primera división del fútbol mexicano.

Meza habló de como fue el proceso para ser reclutada por dicho club en el que fue acompañada por otras dos compañeras de selección.

“Las visorias fueron el 13 de julio donde empezamos a entrenar con Pachuca, desde el primer día nos recibieron muy bien y se escucharon muy buenas cosas de nosotras. Brenda Cerén y Andrea Amaya ya no pudieron ser fichadas porque ya no tenían plazas para extranjeros, en mi caso yo por tener menos de 18 años me quedaré como parte de un convenio, cuando los cumpla ya pasaría a tener plaza”, mencionó.

Victoria comentó como son los procesos para poder obtener una plaza, pero mientras tanto tendrá actividad con el primer equipo.

“FIFA no deja a jugadores menores de edad extranjeros estar con los equipos. A los 18 años yo ya puedo firmar contrato y hacer mi debut, pero mientras tanto yo me quedo bajo este convenio y podré entrenar con el primer equipo y jugar partidos amistosos”, agregó.

La seleccionada habló del trabajo que se ha realizado con El Salvador en las diferentes categorías, eso ha sido gracias a la gestión del coordinador de las selecciones femeninas Eric Acuña.

“La mayor parte de todo el trabajo que hemos hecho con Eric (Acuña) y todas las jugadoras, ese trabajo personalizado son esos pequeños detalles que te ayudan. Esos entrenos de seis horas son cosas que no pasan en el país y son costumbres de los demás países”, acotó.

Además comentó que las jugadoras de Pachuca, “son muy amables, muy profesionales y muy buenas personas y creo que me van a ayudar a crecer como persona y me ayudará a ganarme un puesto”.