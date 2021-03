Víctor Landázuri: “Ganamos por la actitud que mostramos todos”

El sentimiento de alegría dentro de la interna de Sonsonate fue indescriptible ya que alcanzar romper una racha negativa de 13 partidos sin ganar en el Ana Mercedes Campos (oficialmente 14 partidos sin ganar como local con el que se jugó en Ahuachapán) provocó un desbordamiento de júbilo en el camerino verdolaga, así lo confirmó Víctor Landázuri, el atacante charrúa de los cocoteros quien fue el que abrió de penal la ruta del triunfo ante los tigrillos.

“Durante la semana trabajamos fuerte ya que sabíamos que sería un partido complicado, el técnico (Fabio Castromán) desde que llegó al equipo nos inculcó que la actitud era algo que no se podía negociar, eso lo vieron en el partido pasado que lastimosamente se nos escapó, ante FAS logramos corregir cosas y se ganó”, destacó el ariete nacido en el Valle del Cauca hace 23 años.

Sobre el primer triunfo que alcanza Sonsonate en el estadio Ana Mercedes Campos desde enero del año anterior, Landázuri confesó que “no sabía ese dato, ya me lo habían comentado mis compañeros antes en el vestuario, fue algo que se logró con mucha actitud, agradecido con Dios porque entregamos alma y corazón para ganar”, resaltó el joven atacante cafetero quien dijo además que “me he sentido bien dentro de Sonsonate, todos me han tratado bien, por allí tuve una fatiga muscular durante la semana que logré sobrellevar, no son excusas, son gajes del oficio, estamos acá para dar el 100% al equipo y no negarle ni una gota de sudor para esta camiseta”, acotó.

Sobre ala confianza que tuvo para cobrar el penal y lo que significaba para el equipo comenzar ganando ante FAS, el jugador sudamericano admitió que “es importante tener confianza en uno mismo, si uno lo tiene abre muchas puertas, desde que ví que el árbitro pitó penal no dudé en pedir la pelota para cobrarlo”, indicó.

El nuevo refuerzo en el ataque de los cocoteros reconoce que el próximo sábado ante Isidro Metapán en su estadio será difícil y añadió que “lo vamos a tomar como todos, con la seriedad del caso, con la misma actitud de siempre, entregarse de lleno para poder sacar el partido adelante”, manifestó.