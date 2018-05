Víctor García habla del por qué se queda con Alianza

El portero uruguayo Víctor García fue de las garantías para que Alianza llegara a la corona 13 en la primera división profesional y después de levantar el título habló con EL GRÁFICO sobre sus sensaciones en la final y los motivos para seguir con los capitalinos.

El cancebero reveló que más allá de los títulos se queda con el equipo blanco por el cariño que recibe y para darle estabilidad a su familia. Mirá qué más dijo en esta entrevista.



¿Se considera una de las garantías en la zaga del Alianza?

No. Simplemente mi responsabilidad es tratar de hacer lo mejor posible para cubrir la portería del Alianza. Por fortuna el trabajo del equipo ha hecho que hasta ahora lo hayamos hecho bien. Estamos contentos por eso. A la postre, el resultado final es haber obtenido este bicampeonato. Todo se logró con base al trabajo en equipo.

¿Cuánto tiempo de trabajo requiere realizar atajadas tan increíbles como las que ha hecho con Alianza?

Eso es trabajo de años. Uno se va perfeccionando. Lógicamente que todos los porteros tienen diferentes tipos de virtudes y hay que tratar de explotarlas. En mi caso tengo que tratar de explotar lo que se sale bien. Lógicamente que hay cosas en las que no soy bueno. Pero siempre es bueno mejorar.

¿Cuando viste de negro es que quiere asemejarse al exportero ruso Lev Yashin?

Nada que ver. Es un tema mío, que me gusta usar colores mas discretos. En ese sentido soy un poco chapado a la antigua. Me gusta jugar de negro y no con colores que sean vistosos. Jugar de negro es como un agregado. Me siento a gusto cuando juego de negro, pero puedo jugar con otro color. El negro es el que más me gusta.

Vino desde Colombia, donde no pudo garantizar la permanencia con el equipo que estuvo. Ahora ya tiene dos títulos con Alianza...

Lo que pasó en Colombia es que cuando yo llegué al equipo ya estaba en zona de descenso. El equipo tenía que salir campeón para salvarse. Fue una apuesta que hice para seguir creciendo en ese fútbol, pero lamentablemente hubo problemas de todo tipo. Eso hizo que las cosas no salieran de la mejor forma, aunque me había ido bien en lo personal. Decidí no seguir ahí. Tenía contrato y terminé rescindiendo. Ahora tengo dos títulos acá y no se puede pedir más. Hemos roto records.

Por milímetros se le escapó el Guante de Oro de EL GRÄFICO en este Clausura 2018...

Yo tengo mi forma de ver ese Guante de Oro. Hay que verlo durante todo el torneo y no solo en la fase regular. En el torneo Apertura 2017 me pasó lo mismo. Me hicieron los mismos goles que a Matías Coloca, pero él había jugado algunos partidos más y el dividendo le daba mejor a él. Y lo mismo me pasó en este año. Me hicieron los mismos goles que a Joel Almeida, de Santa Tecla, pero él terminó jugando un par de partidos más y él dividendo le daba mejor a él. Pero si se hace la cuenta con la final creo que los números cambian. Pero bueno, esa es mi forma de ver. Estoy tranquilo con lo que yo he hecho y que le he podido aportar al equipo.

¿Se siente seguro con los zagueros que tiene?

Ni hablar. Tengo la posibilidad de tener zagueros de primer nivel y eso hace que uno esté tranquilo. Eso ha hecho que nos conozcamos más, dónde movernos. Ellos ya me conocen a mí y eso ha hecho que nos complementemos. Hemos logrado una solidez defensiva que es notoria. El equipo ha venido recibiendo menos goles con el pasar de los torneos. El objetivo es mantener en cero el arco por la mayor cantidad de minutos que se pueda. De esa forma vamos a tener más oportunidades de ganar.

¿Le dio garantía el hecho de renovar contrato con Alianza antes del final de la fase regular del Clausura 2018?

Bueno, eso fue una tranquilidad. Uno sabe que está tranquilo y que no tiene que estar pensando en su futuro deportivo. Por fortuna pude solucionar mi tema contractual. Fue una tranquilidad para mi y también por la familia. Lo hemos hecho con títulos, que es por la grandeza de esta institución.

¿No hubo ofrecimientos de otras ligas, de otros países?

Siempre hay algo, pero con la familia decidimos que estamos tranquilos acá. Tenemos hijos chicos y está bueno tener un poco de estabilidad y no estar mudándose a cada rato. Alianza me ha tratado como si estuviera en mi casa, en mi país. Solo hay palabras de agradecimiento para el club, para la dirigencia que ha confiado en uno.