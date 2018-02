Víctor García en duda para el juego ante Limeño

Víctor García, mediocampista del Águila, empezó la semana trabajando al margen en las prácticas emplumadas, luego de la derrota del domingo contra el Alianza en el Juan Francisco Barraza.

El volante nacional confirmó que sufrió complicaciones de salud tras el partido contra los capitalinos y ha debido estar en reposo para evitar mayores contratiempos.

"Después de partido, por todo el ambiente que había, por todo el calor, salí no tocado, sino mal de salud. Me dio fiebre por la noche y el lunes por la mañana igual y ha sido eso lo que me ha tenido al margen del equipo", detalló García.

El mediocampista aseguró que sufre de una infección en la garganta, pero dijo confiar en que esté recuperado para el duelo contra el Municipal Limeño en el Ramón Flores Berríos.

"Solo había que esperar que pase para volver a entrenar", apuntó el mediocampista cuscatleco.

García fue titular el domingo ante los albos, aunque no logró evitar la primera derrota del Clausura 2018.

"No hicimos un mal partido. Tuvimos muchas ocasiones de gol, pero Alianza supo aprovechar los errores que tuvimos", analizó el jugador emplumado.

"Pero esto nos ayuda a crecer. El equipo está para luchar por el campeonato. Esto va iniciando y esperamos seguir con esta idea de poder hacer bueno partidos", abonó.