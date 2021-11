Víctor García, el 'legionario' que se une al cuerpo técnico de la selección

Un legionario se une al cuerpo técnico de la selección. Víctor García es el último elemento en formar parte de la azul y blanco y tendrá el cargo de videoanalista que desempeña desde esta semana, en la preparación para el duelo contra Jamaica y en el resto de partidos de la octagonal en la que El Salvador busca el boleto a Catar 2022.

García se fue rumbo a Estados Unidos a los 11 años. Realizó sus estudios en la California State University como kinesiólogo y luego se especializó como entrenador. El camino lo llevó hasta la labor de videoanalista y su camino como asistente técnico empezó con el equipo de primera división de Csun.

Ha trabajado con categorías juveniles de sub-15 a sub-19 con el LAFC so cal que compite contra LAFC y LA Galaxy. Fue durante estos últimos años que su trabajo le permitió conocer a Hugo y Gerson Pérez, lo que ahora le ha permitido centrarse en la tarea de videoanalista para la azul y blanco, labor que tendrá cómo objetivo hacer énfasis en las fallas del equipo, las fortalezas y analizar lo que se puede mejorar de cara a cada partido.

Pero su historia va más allá de su integración al cuerpo técnico. Para García, volver a El Salvador 21 años después lo motiva, así como poner sus conocimientos al servicio del cuerpo técnico comandado por Hugo Pérez. "Siempre me he sentido identificado como un salvadoreño más porque me crié aquí y mi familia siempre me enseñó a amar nuestra cultura. Estoy motivado por poder aportarle a la selección de mi país", dijo.

No olvida sus orígenes: "Nací aquí y tenía dos meses cuando mi papá tuvo que irse a Estados Unidos. A los 11 años con mi familia nos fuimos y yo lo ví como si nos estábamos mudando pero uno tiene que acomodarse pero mi conexión con este país siempre la tuve. Nunca pude regresar hasta ahora. Mi casa siempre es El Salvador, eso se lo debo a mis padres".

Foto cortesía: Sergio Salgado.

"Me siento feliz. Es el sueño de cualquiera que ame al fútbol el representar a su selección y esta es una oportunidad para ayudar pero también para aprender. Hay mucha experiencia pero además estoy rodeado de buenas personas. Haré lo mejor que pueda con lo que el cuerpo técnico necesite", mencionó.

Su trabajo permitirá que el técnico tenga los videos de entrenos y partidos con un ángulo largo de los partidos. "Lo segundo es ayudar al cuerpo técnico a identificar momentos y cortar videos de un jugador en específico o del grupo, depende lo que necesite el cuerpo técnico", comentó.

Desde la llegada de Hugo Pérez al banquillo de la selección ha hecho énfasis en el trabajo del videoanálisis. Con la Preolímpica en marzo pasado, Gerson Pérez, ahora asistente, tuvo esta labor y hasta hace unas semanas, Noah Delgado tuvo esta labor pero ahora se integrará al trabajo del cuerpo técnico como auxiliar.

La selección de El Salvador no solo se ha reforzado con jugadores que se sienten identificados y aman al país pese a no haber crecido acá. Ahora el cuerpo técnico también aprovechará los conocimientos y aportes de otro compatriota que por ese amor a los colores, ha vuelto para sumarse al sueño mundialista.