Víctor García causa alarma en el Águila

El mediocampista del Águila Víctor García salió lesionado hoy, al minuto 56 del clásico nacional ante el FAS y a la espera de la confirmación de su malestar en la parte posterior de la pierna izquierda.De acuerdo a David Platero, kinesiólogo del equipo emplumado, el jugador se “tironeó” y fue asistido al salir del campo de juego con antiinflamatorio, hielo y puesto a descansar de inmediato.Platero agregó que, por los síntomas, podría tratarse de una rotura en la zona afectada y descubrió que no podrá darse un diagnóstico certero de la gravedad hasta el lunes, día en que la clínica donde son tratados los jugadores presta sus servicios.“Mañana está cerrado por la mañana y esperamos que no sea mucho lo de la lesión, pero lo sabremos hasta el lunes”, sostuvo Platero en plática con Radio Cadena Monumental.Sin dudarlo, el especialista, reveló que el problema físico trasciende a los minutos que el jugador disputó en el juego ante la escuadra tigrilla y puntualizó que se debe a la “fatiga muscular”.“Tenemos cinco días sin descansar ni un día. El cuerpo se protege, manda señales y una señal es el dolor. Lo que se debe hacer es disminuir la carga o parar el trabajo”, agregó.El Águila no solo ha tenido actividad en la liga nacional; sino en la Liga CONCACAF, Platero aclaró que las condiciones de viaje y la falta de descanso por los entrenamientos han afectado a los jugadores.“Hubo viajes a Nicaragua, por tierra y quiérase o no, el tiempo que duró el viaje, jugar, regresar, fue un tiempo en el que el cuerpo se ha ido fatigando”, ejemplificó.David Platero espera que la lesión pueda ser superada y el jugador pueda ser de la partida ante el Árabe Unido, entre semana.