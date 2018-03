Víctor García: “Alianza ya hizo historia, falta el título”

Víctor García, portero uruguayo del Alianza, consideró importante mantener el invicto de 26 partidos en este Apertura 2017, pero recordó que por ahora el logro más importante es vencer al Santa Tecla en la final de este domingo.

“Lo del invicto es algo que viene producto del trabajo que hemos realizado. A mí, si me decías que iba a llegar a la final y no iba a llegar invicto, realmente no me preocupaba”, sostuvo el golero uruguayo.

García mencionó que el cuadro blanco debe mantenerse sin presiones, ya que existe mucho talento y deseo de vencer por fin a los tecleños en una final de Liga Mayor.

“Esperamos que el domingo, con el esfuerzo de los muchachos, pordamos lograr el título. Hemos trabajado para eso y hemos tomado la responsabilidad para eso. Lógicamente debemos dar un extra para este tipo de partidos”, afirmó el meta charrúa.

INVICTO HISTÓRICO

El guardamenta, aun así, manifestó que marchar invictos es un gran logro y aseguró que es un hito que perdurará por mucho tiempo en los registros del balompié nacional.

“Llegar invicto es algo muy lindo, es algo que hemos realizado. Hemos hecho historia, por lo que tengo entendido y hablando estadísticamente”, manifestó el portero suramericano.

“Así que creo que eso es algo circunstancial y estamos en una final. Estamos con muchas ganas de poder disputarla y de quedarnos con el título para toda la gente”, agregó.

García cumple su primer torneo con los paquidermos. Luego de diputada la fase regular, los cuartos de final y las semifinales, se consolidó como titularísimo, con un saldo de 21 partidos disputados.