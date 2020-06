Víctor Esparrago: "Mágico González para mí fue un espectáculo"

El exvolante uruguayo y ahora entrenador de fútbol, Víctor Esparrago, tuvo un enlace telefónico con los panelistas del Güiri Güiri al Aire para platicar sobre el los 50 años del Mundial de México 1970, donde su selección logró un cuarto lugar; también conversó sobre su paso en Cádiz, donde dirigió al salvadoreño Jorge "Mágico" González.

Víctor Esparrago perteneció a una gran generación de futbolistas uruguayos, disputó un total de tres copas mundiales con la celeste (1966, 1970 y 1974), goleó a Rusia en los cuartos de final de México 70 y se enfrentó en semifinales a los que él considera la mejor selección de Brasil en la historia, conjunto que alzó la copa en esa edición de la Copa Mundial.

"El Brasil de los 70´s es el mejor de todos los tiempos, es difícil reunir a tanta figura; ese Brasil ha sido el mejor de todos los tiempos, solo se le compara la Holanda del 74, pero era muy distinto, era muy sincronizada", dijo Esparrago.

El exfutbolista uruguayo, recuerdó junto con la mesa más redonda que la selección uruguaya de México 70 tuvo problemas con algunas lesiones de jugadores claves, pero recordó que eso no impidió a que la celeste hiciera un gran papel. Esparrago comentó a los panelistas del Güiri sobre un hecho del que no comparte que haya pasado en la cita mundialista.

"En el mundial del 70 hicieron una cosa de la que no se habla, fue una mancha que no debía haber sido pero fue, a nosotros nos cambiaron de sede cuando íbamos a jugar contra Brasil, el partido que se jugó en Guadalajara se tuvo que haber disputado en México Distrito Federal; cuando el partido terminó contra Rusia, íbamos de vuelta a Puebla y en el camino nos enteramos por la radio que había cambiado de sede, esa es la mancha que quedó, pero igual Brasil hubiera quedado campeón, pero eso no debió haber pasado", recordó Esparrago.

ETAPA COMO DT

En su etapa como entrenador, Víctor Esparrago dirigió por 25 años en el fútbol español, donde en 1987-1988 entrenó al Cádiz de Jorge "Mágico" González, a quien lo calificó como uno de los mejores futbolistas que vieron sus ojos.

"En el Cádiz tuve la suerte de ascender cuando estaba el Mágico González; el Mago era un jugador muy exquisito, tenía una técnica e inteligencia en la cancha impresionante, cuando llegué decían que era un jugador polémico, porque no se concentraba, pero yo no tuve problemas, ha sido uno de los mejores jugadores que entrené y que he visto y eso que tuve la suerte de jugar contra Pelé, entre otros, pero Mágico era impresionante, veloz, rápido, buen regate y tenía todo", recordó Esparrago.

Víctor Esparrago también reveló a los panelistas un lado poco visto del Mágico González en Cádiz ; el uruguayo negó que el salvadoreño haya sido indisciplinado, dijo todo lo contrario.

"Cuando llegué decían que González se dormía en las charlas técnicas, hacia esto y hacia lo otro; yo no tuve ningún problema, nunca llegó tarde, atento en todo, fue de los mejores jugadores y fue goleador conmigo, González para mí fue un espectáculo"