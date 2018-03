Víctor Coreas sueña con ser el salvador del Dragón

El entrenador del Dragón, Victor Coreas, ofreció disculpas a la afición del Dragón tras haber sido eliminado de la Copa El Salvador, el miércoles pasado ante el Topiltzín de segunda división.

Pero asegura que lo importante es la permanencia en la categoría de privillegio y en eso quiere enfocar todo su talento. Ha logrado dos triunfos al hilo desde su llegada y está empatado con el UES, con 26 puntos, en la tabla acumulada.

De esto y más habla en esta entrevista con EL GRÁFICO.

¿Qué conclusiones obtuvo luego de dos triunfos consecutivos con Dragón?

Le estamos respondiendo a la gente de Dragón y queremnos seguirlo haciendo. Este es un largo camino, pero creo que el primer paso lo hemos dado bien. No es la primera vez que tengo una experiencia de estas, es decir de agarrar un equipo en estas instancias. Anteriormente tomé al otro equipo de nuestra ciudad (Águila) en iguales condiciones. Lo que he hecho es darle un fomato de orden, que el equipo no tenía. Hemos buscado la efectividad. Cinco goles en dos juegos hablan de eso y de otras muchas, que ahora es largo para traerlo a cuenta.

¿El equipo ya logró entender su idea de juego?

Lo que pasa es que en El Salvador los proyectos no son a largo plazo, sino que debe ser a corto plazo. Siempre he enfrentado esta clase de retos. Me gustan, porque la adrenalina sube rápido. Así como está el equipo, hay que seguir ganando. Por ahora solo hemos logrado dos ganes. El equipo tiene que ser reflejo del técnico. Ahora estamos coontentos como cuerpo técnico, que se ha reflejdo eso en la cancha. No hemos sido los que muchos pensaban, que íbamos a ser un equipo desordenado.

Desgraciadamente me buscan para estas instancias y no se por qué. Quizá son muchas las contras que tengo. No sé si he faltado al respeto, siempre he sido prudente. Pero si esto me toca, esto voy a trabajar. Estos dos ganes nos han dado la credibilidad que se necesita para recorrer todo este camino que falta. Yo dije que aceptaba este reto, porque ya llevé una alegría grande a San Miguel, que es llevar una copa con el otro equipo de esa ciudad. Ahora la categoría está en riesgo y poder bindársela a la afición migueleña sería otra alegría de la cual me voy a sentir muy orgulloso, primero Dios cuando lo logremos.

¿Qué piensa de que solo se le busque para llegar a sacar del descenso a los equipos?

Me considero que ya me voy convirtiendo en un especialista. Ya lo he hecho varias veces. Al Águila lo agarré en 2012 con solo dos puntos luego de seis jornadas y terminamos siendo campeones. Yo estudio mi historial y tengo que aprovecharlo. Por eso no dudé en tomar este reto, sabiendo que es delicado.

¿Cree que ha llegado a tiempo al Dragón?

Pienso que sí. Quedan 27 puntos. Pero debemos ir partido a partido. Este miércoles nos jugamos otros tres puntos y después de eso no podemos contar. Nos enfocamos en eso.

¿Su visión ahora solo es salvar la categoría o apuesta por cuartos de final?

Hay que ser honestos. Lo que Dragón necesita en este momento es salvar la categoría. Ese es el compromiso que hemos adquirido. Jugadores para poder lograr otra cosa hay, pero hay que ser honestos. Ahora el equipo está bien complicado. Nosotros hemos querido ordenar el equipo. Le hemos quitado esa mirada de desorientación que tenían los jugadores el día de nuestra presentación. No hemos sido parte del problema, pero ahora sí ya somos parte. Vamos a tratar de solucionarlo.

¿Qué conclusiones sacó de la eliminación de Copa El Salvador a manos de Topiltzín, de segunda división?

Ofrezco disculpas a la afición del Dragón. Pero ahora no podemos estar pensando en dos torneos. Tenemos una planilla corta y tenemos que concentrarnos en salvar la categoría.