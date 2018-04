Víctor Coreas firmó con el Limeño solo por seis partidos del Clausura 2018

Víctor Coreas volverá a dirigir en primera categoría y lo hará con Municipal Limeño. Tiene como principal misión alejar a los mantequeros de la zona del descenso y lograr un boleto a cuartos de final.

Por ahora nada de eso parece imposible. Quedan 18 puntos en disputa y Limeño es noveno con 16, solo a dos del Chalatenango, que es octavo en el Clausura 2018. Sin embargo, admite que su papel es más como bombero que pensando a largo plazo y que por eso solo se hace planes hasta que termine el actual certamen.

¿Cuáles son los planes que tiene a corto plazo con Municipal Limeño?

Ya empezamos a planificar para el juego inmediato, que es contra Audaz. Queremos retomar la localía con una victoria. El plantel está para eso, para buscar la estabilidad en estos seis juegos que quedan, tres de local y tres de visita. Queremos hacer del Municipal Limeño un equipo que cierre bien el torneo. Hay que estabilizar al equipo y ubicarnos entre los ocho que van a la siguiente ronda.

¿Por qué firmó un contrato solo por seis fechas?

La verdad es que es que hay que ser conscientes que los juegos que faltan hay que disputarlos. Es mejor así, porque llego de emergente al equipo. De hacer un buen trabajo, podríamos retomar un plan a largo plazo.

Casi que los equipos lo van tomando con un "bombero", que llega para apagar fuegos...

La verdad es que eso ya me queda. Lo he hecho repetitivamente. A veces me pongo a pensar por qué no se me llama al inicio, pero es trabajo. Esto de ser técnico es así. Ahora lo que me toca a mí es trabajar como lo he hecho hasta el momento.

¿Su hermano, Salvador, lo acompañará en esta empresa?

No, por el momento el cuerpo técnico se queda así como está. Ya me reuní con ellos y les mencionaba algunas condiciones. Les decía que hay que ser más sólidos como cuerpo técnico. Es novedoso lo que ha pasado en este torneo, en la ruptura de los cuerpos técnicos. Se necesita un poco más de compromiso y yo se los pedí a ellos.

¿Por qué aventurarse a este reto con Limeño?

Bueno, es parte de los compromisos de trabajo que estamos sujetos a conseguir. Para serte sincero, últimamente se me ha contratado para eso, para salvar equipos. Gracias a Dios lo he hecho. Lo he sabido hacer y por eso es que los equipos me los entregan en este momento. Esto no es novedad. ya lo hice con Limeño anteriormente, con Pasaquina, Vista Hermosa y Águila, que lo tome con un punto, al borde del descenso, y salimos campeones.

Estas son situaciones delicadas para un equipo, al cierre del torneo. Gracias a Dios se me ha dado hacerlo bien en anteriores compromisos. Yo guardo al Limeño en mi carrera deportiva. Yo fui jugador de este equipo. Cerré un torneo como jugador y entrenador. Ahora tengo un compromiso con ellos.

Jugó en Limeño allá por 1995-1996...

Nos tocó eliminarnos con FAS, que quedó campeón. Fue un equipo compuesto por Carlos Rivera, Tito Díaz, Marlon Medrano, José María Batres... el Municipal Limeño siempre ha tenido grandes planteles. Tal vez lo que no ha tenido es esa estabilidad para desarrollar los planteles. Conozco al equipo, gozo del aprecio de los verdaderos aficionados del equipo, porque me lo han demostrado. Hay que regresarles eso. Ahora la directiva tiene congelados los grandes planes, a la espera de que el equipo se estabilice. Ojalá que se les pueda dar ese incentivo.