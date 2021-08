Victor Coreas: "Rescatar el punto de visita es bueno, más estando cuesta arriba"

Jocoro logró un empate a todas luces merecido por lo que realizó sobre el césped del estadio Juan Francisco Barraza ya que dominó al local Águila, lo arrinconó pero no fue capaz por 82 minutos en traducir en gol ese dominio que ejerció sobre el líder del torneo y que por axiomas del fútbol perdía 2-0 con anotaciones de Gerson Mayen y de Styven Vásquez en los dos únicos descuidos defensivos que tuvo.

Pero la garra que ha demostrado Jocoro en sus últimas presentaciones y que lo ha sacado del fondo de la tabla de posiciones apareció de nuevo en los últimos tramos del partido para igualarlo, un empate que para su nuevo estratega, Víctor Manuel Coreas, fue fundamental y justo.

"Rescatar el punto de visita es importante y más cuando estábamos cuesta arriba. Ocupamos los cinco cambios, buscamos la variante correcta para enderezar (al equipo) porque el juego no estaba bien para nosotros, llegábamos a la portería del rival en el primer tiempo y no concretábamos", admitió el ex técnico de Isidro Metapán quien señaló el empuje que tuvo su equipo en los últimos 10 minutos del juego.

"En el último tramo del partido lo logramos rescatar, asentándonos bien y empatamos el juego que fue lo importante".

Sobre la mentalidad positiva que mostró siempre Jocoro en el juego ya que no desmayó pese a estar abajo en el marcador, Coreas dijo que "es importante que eso se brinde (la confianza), apenas los estoy conociendo, estoy entrando en el equipo y pienso que el plantel tiene para dar mucho más. Vamos a aprovechar este parón, vamos a apoyar a la selección nacional y preparar mejor al equipo", aseguró el técnico de origen quelepense quien dirigió desde los graderíos del sector nor poniente por no tener aún el carnet de la liga para ubicarse en la zona técnica y hacerlo desde la cancha.