Víctor Coreas: “No quiero estar engañando a la afición del Dragón”

En plática con EL GRÁFICO, el entrenador nacional Víctor Coreas confirmó que dio un paso al costado en la dirección técnica del Dragón y que el detonante fue una huelga de parte de los jugadores, que inició esta mañana.

El plantel mitológico decidió hacer una pausa en sus trabajos debido a factores monetarios.

"Se dio un paro de labores de parte de los jugadores por problemas administrativos. Ya con esos inconvenientes el ambiente ya no es adecuado para seguir luchando por el equipo. No quiero estar engañando ni a la afición ni a nadie. Algunos equipos en la liga ya están padeciendo de eso y los ha llevado por el mal camino. Yo tomé el compromiso de salvar al Dragón, pero que se me den las condiciones. Un paro de labores es algo grave. Es algo que ya no se pudo controlar. Además, el resto del cuerpo técnico ya no me acompaña y, entonces, yo tampco puedo seguir", apuntó Coreas.

El estratega reiteró que no quería seguir siendo parte de algo inestable. "Le doy gracias a Dios por permitirme sacar al Dragón del último lugar en la acumulada. Pienso que ya colaboré en algo. Para salvar un equipo necesitamos que todos estemos trabajando de la misma manera. ES difícil. El resto de la liga ya nos anunció grandes problemas de otros equipos, que han ido de mal en peor. Un entrenador tiene que dirigir cuando ha preparado un juego, pero cuando no lo ha preparado no se puede, no es profesional", reiteró.

Y dejó todo en manos de la directiva: "Ahora le doy la oportunidad a la junta directiva para que busque otra persona para hacerse cargo de esta situación así como está, pero yo no trabajo así".