Víctor Coreas: "El punto no es lo que queríamos"

Víctor Coreas, técnico del Jocoro, se fue con un sabor agridulce tras obtener un empate en casa ante el Águila. Según el estratega nacional, al equipo fogonero se le escaparon los tres puntos por no ser efectivo sobre el final del partido.

"La conclusión es que tenemos un punto valioso, no es lo que queríamos, no es lo que reflejamos en la cancha porque en las últimas jugadas pudimos haber liquidado el juego pero no se dio", dijo Coreas sobre el final del partido.

El míster del Jocoro aseguró que el punto es positivo debido a que el equipo se repuso tras caer derrotado en Las Delicias ante Santa Tecla.

"Pienso que el punto es de las cosas importantes que está haciendo Jocoro en este torneo y faltan cuatro partidos para enfilarnos en la calificación", declaró.

"Jocoro está haciendo cosas importantes en este torneo. Cumplió una vuelta de no perder, perdimos un juego pero ahora estamos enfilados nuevamente, con pie en la calificación, y esperamos ganar el otro", agregó.

Se refirió a que Águila "dividió" el juego con pelotazos, mientras que el Jocoro (a su criterio) siempre propuso para poder buscar la solución al empate.

"Tuvimos (las oportunidades), de ahí Águila dividió la pelota, buscó los pelotazos hacia los delanteros a conseguir las faltas y nosotros tratamos de proponer. Como lo repito, en las últimas dos jugadas, una de Yuvini y otra de "Piño" pudo haber cambiado el juego pero no lo concretamos", declaró.

Finalizó mostrando molestias hacia unas palabras del técnico peruano Agustín Castillo sobre el arbitraje. "Hay que hacer correcciones, hacer muchas cosas y es un trabajo difícil, por eso no me gusta cuando viene el otro técnico a decir que el árbitro hizo el favor. Eso es una locura, pero aquí a cualquier rancho le ponen vidrio la verdad", finalizó.