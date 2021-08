Víctor Arboleda: “Fueron más errores de nosotros y no virtudes del rival”

Víctor Arboleda, jugador de Alianza estuvo ausente en los últimos partidos ante Chalatenango y Platense donde el equipo blanco sólo logró sumar un punto de seis. La baja del colombiano fue notoria por la banda derecha donde tuvieron que suplantarlo Ezequiel Rivas, Bryan Tamacas y Elvin Alvarado.

El colombiano salió tocado de la primera fecha cuando se jugó ante Municipal Limeño y no fue convocado en los siguientes encuentros que visitaron Zacatecoluca y el norte del país. El cuerpo médico confirmó que el volante sufre un atendinitis en la rodill ay están haciendo lo posible para que tenga participación ante Firpo. El atacante brindó palabras al programa ‘Alianza Radio’ donde comentó sobre su posible aparición para el partido frente a los toros.

“Me siento mejor por los exámenes que me hice hoy. No es nada grave, espero estar el domingo. Me siento mejor que cuando recibí el golpe”, dijo Víctor.

�� #AlboEntreno | Así fue el trabajo de esta mañana de la plantilla. El domingo tenemos un compromiso que sacar adelante. ����#AlianzaFC ��️ pic.twitter.com/Qu30XZe22M — Alianza Fútbol Club (@AlianzaFC_sv) August 12, 2021

A pesar de que la nueva pieza no tuvo actividad en el norte, la frustración del plantel es notoria por la derrota ante los chalatecos que sobre el final retuvieron los tres puntos.

“En cuanto al partido me siento frustrado porque yo vine acá a jugar y no me gusta estar viendo los partidos. Yo quiero aportar siempre mi granito de arena. Respecto al partido de ayer fueron errores nuestros y no tanto virtudes del rival y toca fortalecer esas cosas”, dijo el jugador colombiano.

Sobre el encuentro de este domingo ante Firpo en el Cuscatlán, Arboleda señaló al cuadro usuluteco como un equipo ‘fuerte’.

“Es un equipo fuerte y uno de los más fuertes del país pero hay que salir con la mentalidad de ganar”, comunicó Arboleda.

Sobre los malos resultados y los comentarios de los aficionados, el cafetero se mostró tranquilo al hacer énfasis que el certamen va comenzando y queda mucho camino para la culminación del torneo a finales del mes de diciembre cuando se juegue la final.

“Hay que tener paciencia porque apenas va comenzando el torneo. Hay compañeros que aún se van conociendo y esperamos alcanzar la final en diciembre”, agregó el jugador de Alianza.