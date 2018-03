Vicepresidente del Juárez: “Alexander Larín sabrá escoger”

En Ciudad Juárez esperan al lateral izquierdo Alexander Larín. La pretemporada ya inició y el jugador está a tiempo para incorporarse en los próximos días, dijo el vicepresidente del equipo, Manuel del Castillo.En declaraciones brindadas este mediodía al programa Güiri Güiri al Aire, Del Castillo celebró el regreso del zurdo salvadoreño al equipo de Juárez, luego que el jueves se anunciara su fichaje en el draft de la Liga de Ascenso Mexicana. “Nos acercamos al Tigres y llegamos a un acuerdo y ya está apalabrado para que se venga a incorporar a los entrenamientos a Ciudad Juárez que recién inició la semana pasada”, comentó.Larín dejó “un buen sabor de boca” entre la dirigencia de los Bravos y al cabo de dos años de su salida de aquel equipo, creen que está en un mejor nivel y madurez futbolística; además, su posición está vacante.“Alexander jugó muy bien con nosotros, hizo un excelente papel, un jugador que con el paso de estos dos años ha madurado y eso ha permitido que nuestro entrenador vuelva la cara hacia él”, comentó.“Va a venir muy bien a nosotros. En lo personal me gustaba mucho de la media cancha hacia arriba, pero luego viéndolo jugar a nivel selección que lo habilitaron de lateral izquierdo e hizo un excelente papel, y entonces lo estuvieron utilizando en esas dos posiciones, y a nosotros nos está haciendo falta la posición de volante y lateral izquierdo”, agregó.Sin embargo, tanto optimismo podría verse frustrado por la posición del presidente del Alianza, Lisandro Pohl, de asegurar que no negociará la salida del Larín y que todo es una confusión entre el Tigres y el Juárez. Ante esta situación, el directivo Del Castillo aseguró que “todo se puede arreglar” y que “Alexander debe estar donde mejor se sienta”.“Desconozco el fondo de los contratos que pudieran tener, pero creo que todo puede ser solucionado, no hay mayor problema, si ambas partes están de acuerdo en que Larín venga a jugar a Ciudad Juárez y Tigres está en la posibilidad de facilitarlo y si hubiera algún contrato aún pendiente de cumplir con Alianza, creo que es cuestión de hablarlo”, opinó sin sobresaltos.Del Castillo considera que el tema de su fichaje “no sería para crearle un problema al jugador”. “Creo que se merece toda la posibilidad de que sea su mejor desempeño donde él lo determine y creo que sería lo mejor de los intereses de ambas partes en llegar a un arreglo para que Alexander estuviera participando con nosotros. Él sabra valorar”, añadió.¿Tropiezos para que la llegada de Larín sea realidad? Manuel del Castillo no ve posible esto y de hecho, considera que el jugador puede ser el embajador del equipo en la Copa Oro.“La carta pertenece a Tigres y hay muy buena gestión, es una muy buena oportunidad para Alexander para que se acerque con el club y llegue a los mejores términos para que pueda jugar con nosotros”, indicó.“Con la posibilidad de que Larín participe en la Copa de Oro, pues es un elemento más que nos serviría a ambos. A él para su proyección futbolística y al club para esta etapa de internacionalización del conocimiento de que tenga el club fuera de esta frontera de Ciudad Juárez y mucho en los Estados Unidos. Creo que es ganar ganar para todos”, finalizó