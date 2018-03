Vialli: “El Juventus es el mejor equipo de Europa”

El exjugador del Juventus de Turín Gianluca Vialli señaló que el club turinés es "actualmente el mejor equipo de Europa" y que los rivales del Barcelona en los cuartos de final de la Liga de Campeones merecen hacerse con el trofeo.Vialli, que ganó en 1996 la última Liga de Campeones del Juventus, dijo además que el Barcelona es un equipo que en este momento "no tiene continuidad" y que está distraído pensando en el futuro, en una entrevista que publica hoy "La Gazzetta dello Sport"."Me gustaría ver a (el capitán, Gianluigi) Buffon levantando esa Copa. Se lo merecería, él y todo el equipo. El Juventus es actualmente el mejor equipo de Europa, el que da más garantías. Está en forma tanto a nivel físico como mental", afirmó.Vialli opinó que los turineses tienen una gran ocasión este miércoles para eliminar al Barcelona en los cuartos de final y para aumentar su confianza."Si eliminara al Barcelona, crecería su confianza, después de dar un paso como ese te sientes como un dragón. El Barcelona de este momento no tiene continuidad y tiene que pensar en el futuro", aseguró.El Juventus tendrá que defender en Camp Nou el 3-0 conseguido en la ida y el exjugador italiano recordó una experiencia personal para dar un consejo a los turineses."No hay que dejar entrar el Camp Nou en el partido. Cuando en el 2000 entrenaba al Chelsea jugamos allí tras ganar 3-1 la ida. En la primera mitad nos encerramos atrás, fue un error y nos metieron dos. Luego atacamos más y marcamos el 1-2", recordó."Estuvo igualado hasta el minuto 80, luego nos marcaron el tercer gol y el estadio se convirtió en un infierno. Perdimos 5-1 en la prórroga. El Juventus tendrá que ser bueno y no permitir que el ambiente se anime", agregó.Vialli consideró además que la vuelta del centrocampista español Sergi Busquets, que se perdió la ida por una sanción, será importante para el Barcelona y que el argentino Lionel Messi "vive como algo personal" el difícil momento de los catalanes.