Vergés, del Águila, espera estadio lleno en el clásico nacional ante FAS

Para el charrúa Joaquín Vergés fue atinada la decisión de la dirigencia de Águila sobre disputar el juego ante FAS, por fecha 17, en el estadio Juan Francisco Barraza.

El suramericano cree que la cancha, además de que es conocida para los futbolistas emplumados, está apta para el compromiso. Vergés espera que el equipo migueleño pueda salir avante del choque para seguir cerca de Alianza, que ahora es líder con dos puntos más que los emplumados.



¿Qué tanto ponen su mirada en el juego ante FAS, denominado clásico nacional?

Es un juego muy importante. Necesitamos ganar para seguir en este envión en que hemos entrado, por cumplir una vuelta sin perder. Ahora venimos ganando partidos seguidos. Los clásicos son juegos aparte, como siempre lo dije.

Ganando un clásico uno obtiene confianza para afrontar lo que resta del campeonato.

¿Qué tanto le aporta en lo anímico a Águila llegar al clásico nacional con 11 juegos sin perder?

Eso es fruto del trabajo que hemos hecho. Vamos por el camino correcto. Ahora nos enfrentamos a FAS en el Juan Francisco Barraza, y acá en San Miguel es donde podemos sacar un poco de ventaja deportiva. Conocemos bien esa cancha y esperemos poder tener una tarde soñada, ganando un clásico.

Se enfrentan a un FAS que llega de sumar en sus últimas presentaciones. ¿Eso aumenta lo atractivo para el juego?

Sí. FAS viene trabajando de a poco, pero va en alza. Eso lo hace ser un partido muy difícil. Pero es como dije antes, los clásicos son diferentes y no importa desde dónde venga uno en la tabla. Esperemos que el del Barraza sea un gran partido y nos podemos llevar tres puntos. Imagino que el ambiente va a estar divino. Esperemos que sea lo mejor.



¿Comparten de lleno la decisión de la dirigencia de disputar este juego ante FAS en San Miguel?

Creo que era lo mejor. Conocemos la cancha, está linda. Es un clásico. Creo que nuestra afición le va a poner otro ambiente. Esperamos poder tener una linda tarde, quedarnos con los tres puntos.



Águila es segundo ahora, ha sido regular como escolta de Alianza. ¿Cómo han visto ese detalle?

Alianza viene haciendo mejor las cosas en definitiva. Por algo está donde está. Ahora nosotros venimos peleándola. Queda campeonato todavía y aspiramos aún a quedarnos con el primer lugar. Todos sabemos que hay que luchar por acceder en primero o segundo puestos, para poder tener la ventaja deportiva hasta la semifinal. Tenemos que estar ahí arriba, primero o segundo. Pero acá todos los partidos son complicados. Obviamente que esa ventaja lo ayuda, pero siempre debemos aspirar a estar entre los primeros puestos.



Joaquín Vergés también hizo espacio en esta entrevista para referirse a la pérdida de la titularidad en el equipo migueleño.

Hablemos de lo individual. En el último juego entró a ocho minutos del final. ¿Le está costando ser titular?

La verdad es que ahora el profesor (Carlos Romero) no me está poniendo. El entrenador está buscando el mejor once que él considera. Pero me gustaría aportar desde el inicio. Por suerte, el equipo está ganando y eso a uno lo pone contento. Hay que apoyar desde donde toque.

¿Qué le está haciendo falta para poder estar desde el inicio con Águila?

Yo estoy trabajando. Hago el mismo trabajo de siempre. A mí me gusta jugar. Al extranjero, cuando viene, siempre se lo mira con una lupa. Pero ahora hay que seguir trabajando para convencer al técnico de que nos ponga de entrada de vuelta.