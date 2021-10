Venezuela y Chile serán rivales de El Salvador en amistosos para diciembre

La selección nacional jugará dos partidos amistosos en diciembre del 2021 para despedir el 2021 ante dos selecciones nacionales de Sudamérica: ante Venezuela el 4 de diciembre a la 8 de la noche (7 p.m. hora salvadoreña) en el BBVA Stadium de la ciudad de Houston, Texas y contra Chile el 11 de ese mes también a las 8 de la noche (9 p.m. de El Salvador) en el estadio Banc of California, así lo confirmó telefónicamente el promotor Eduardo Beltramini, encargado de la logística de ambos partidos.

La selección de El Salvador (de blanco) durante el partido ante Costa Rica en el estadio Nacional de San José. Foto Carlos Cárdenas, El Gráfico.

Los dos amistosos ante los combinados sudamericanos los realizará la Promotora AGM Sports, la misma que realizó los amistosos ante Guatemala previo a la Copa Oro y contra Islandia en diciembre del 2020, ambos en Los Ángeles.



"Los dos partidos se jugarán en diciembre, siempre es un gusto poder ayudar a las selecciones de Centroamérica y especialmente a la selección de El Salvador, más ahora que está mostrando un rostro distinto que en años anteriores; consideró que la labor que está realizando actualmente su nuevo entrenador le ha devuelto la credibilidad que había perdido y por eso se realizarán estos juegos necesarios para su preparación a la octagonal que está jugando" manifestó el promotor de origen argentino en llamada telefónica hasta Houston con esta redacción.



Beltramini dijo además que "todo está ya planificado, no quiero entrar en detalles en el tema del contrato, si ya está firmado o no y sobre otras cosas alrededor de ello, lo cierto es que estamos trabajando por ahora en el tema de los precios, ya los estadios están listos tanto el BBVA en Houston para el juego ante Venezuela y el Banc of California de Los Ángeles para el juego ante Chile del 11 de diciembre, no hay más estadios que esos, los horarios serán a las 8 de la noche en ambos partidos y más adelante la Promotora AGM Sports dará a conocer los precios de los dos partidos", afirmó Beltramini.



Al respecto, Samuel Gálvez, presidente de la liga, afirmó que "el presidente de la FESFUT nos confirmó de esos dos amistosos de diciembre en la reunión que sostuvimos con los presidentes de la liga y el acuerdo que se le comunicó es que la liga apoyará con sus jugadores para que se realicen, para ello se acordó ceder no más de dos jugadores de los equipos que estén clasificados para la fase de cuartos de final ya que concuerda esos partidos con ambas fechas de los amistosos", acotó.



Por su parte, el técnico Hugo Perez, seleccionador nacional, aseguró sobre ese tema que "me alegro que los señores de la liga mayor hayan acordado ceder a los jugadores que llamaré para esos partidos, aunque entiendo que por la fase de la liga en ese momento solo aprobaron llevar no más de dos jugadores de los equipos que aún queden con vida en el torneo. Creo que es importante que todos sumemos para que tengamos el apoyo suficiente para realizar de buena manera dichos amistosos, juegos importantes a mi gusto porque son ante dos selecciones que se mantienen luchando por clasificarse en la CONMEBOL y mantener viva sus aspiraciones de clasificarse al Mundial de Catar, así como nosotros lo estamos haciendo en nuestra Confederación", afirmó.