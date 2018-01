Velación de Raúl García será la próxima semana

Los restos mortales del ex portero de la selección mayor de fútbol, Raúl Antonio “Pichi” García llegarán a suelo salvadoreño entre miércoles y jueves procedente de España en horario que la familia del ex jugador migueleño aún no maneja, según lo informaron allegados a la familia del ex jugador del UES y Águila en primera división quien falleciera la mañana del pasado jueves en suelo español víctima de una enfermedad terminal que lo aquejaba desde finales del 2016.

“Todavía no sabemos (la hora y el día exacto que llegará el cuerpo de mi papá), al tener (una) noticia certera comunicaremos (a todos) para que la mayor cantidad de personas que estiman y admiran a mi papá nos puedan acompañar, incluso desde el aeropuerto”, afirmó su hijo Raúl García a través de su cuenta en redes sociales.

García hijo confirmó además que los restos mortales de su progenitor serán velados en la funeraria La Auxiliadora de la ciudad capital pero no confirmó el día y la hora ni tampoco ha anunciado el día de su sepelio ni el lugar donde descansará “Superman” García.