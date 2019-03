Varias ausencias de peso en la jornada 10 del Clausura 2019

Jugadores clave del Águila, FAS, Santa Tecla y Metapán no podrán disputar los compromisos de este domingo en la jornada 10 del Clausura 2019, causando baja por sanción.



Roberto Domínguez, central de los tigrillos, fue sancionado con un partidos tras ser expulsado en el encuentro ante Pasaquina. El defensa no estará ante el Metapán en el derbi santaneco.



Kevin Ayala, del Santa Tecla, también fue castigado con un partido tras ver tarjeta roja ante el Águila, en la jornada de esta semana. Ayala no podrá jugar ante el Audaz.



Por su lado, el metapaneco Iván Castro Suazo se perderá el choque ante FAS por acumular su quinta tarjeta amarilla. Por el mismo motivo, Fredy Espinoza, zaguero del Águila, estará ausente en el encuentro de los emplumados ante Pasaquina.



Similar es el caso de Paolo Suárez, que cumplirá con su tercer partido de suspensión luego de que la Comisión Disciplinaria de la Federación Salvadoreña de Fútbol lo castigara con cuatro encuentros tras un encontronazo con el portero Henry Hernández y la afición del Chalatenango.