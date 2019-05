Varane revela su futuro con el Real Madrid

Raphael Varane puso fin a los rumores y confirmó su continuidad con el Real Madrid para la próxima temporada.

El central francés dio la exclusiva en una entrevista a diario Marca y será el segundo jugador confirmado en la plantilla del Madrid después de finalizada la pésima temporada.

El club español renovó ayer contrato al mediocampista alemán Toni Kroos hasta 2023 y ahora Varane hizo este anuncio.

"Voy a seguir aquí el año que viene. Estoy seguro de que vamos a volver a vivir emociones fuertes", confesó el francés a Marca.

Según los analistas, Varane protagonizó un curso repleto de irregularidad, sin dar el paso en liderazgo que se espera del central francés ni tomar el mando cuando Ramos no pudo jugar por lesión.

"Hemos peleado y nos hemos esforzado. No podemos reprocharnos nada, pero es cierto que nos ha faltado esa chispa en los momentos complicados. Son ciclos. No he estado a mi mejor nivel pero se volverá a ver al mejor Varane", reforzó el campeón del Mundo con francia.

De acuerdo a Marca, el francés admitió que el cambio de ciclo en el Madrid es obligatorio. "Tenemos que evolucionar y Zidane lo tiene claro. Nos tenemos que rehacer, hay que cambiar cosas como ocurre en un cambio de ciclo".

El Real Madrid tuvo una de sus peores campañas al quedarse en marzo sin opciones de alcanzar al Barcelona y pelear por la Liga y el Ajax lo eliminó en octavos de final de la Champions.

La plantilla del Real Madrid está un suspenso generalizado por su bajo rendimiento en una mala temporada, sin títulos grandes y con la única conquista del Mundial de Clubes, que provocará una reestructuración profunda de Zinedine Zidane para la próxima campaña.