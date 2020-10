Varane: “Es un momento difícil”

“Creo que cuando no estamos en el tiempo en la presión es muy complicado para todos. No es el momento de echar la culpa a uno u a otro; a nivel colectivo cuando no estamos bien en la presión sufre todo el equipo. Es algo colectivo y la respuesta no ha sido buena. Sabemos que tenemos un grupo de calidad y con el carácter que tenemos vamos a ir adelante y no vamos a bajar los brazos nunca”, siguió analizando.



Un Varane que hubiese dado por bueno el empate en caso de haber valido el tanto del uruguayo Fede Valverde, anulado por el colegiado a instancias del sistema de videoarbitraje (VAR) por fuera de juego posicional del brasileño Vinicius Junior, tras el 0-3 al concluir el primer tiempo.



“Con el resultado al descanso sí, pero la ambición era ganar y no lo hemos conseguido. Lo hemos dado todo, en la segunda parte ha sido mejor, pero no hemos encontrado los goles para dar la vuelta al partido. Hemos luchado hasta el final. Cada uno tiene que dar el máximo y tenemos que estar muy unidos, ese es el mensaje”, declaró.



El central francés no se extendió en explicar cómo afrontan el Clásico frente al FC Barcelona del sábado tras dos derrotas: “Lo primero vamos a descansar y después a preparar bien este partido. Darlo todo en el campo y luchar por esta camiseta”, concluyó.