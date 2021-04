Varane: "Cuanto más difícil es el reto, más lo disfruto"

Raphael Varane, central francés del Real Madrid, enfocó con máxima motivación el duelo de cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Liverpool, afirmando que "cuanto más difícil es el reto", más lo disfruta.

"Mi estilo de juego no hace pensar que soy un guerrero. Sin embargo, reconozco que tengo una mentalidad guerrera. Me gustan mucho los retos. Cuanto más difícil es el reto, más lo disfruto. Cuanto menos se cree en mí, más motivado estoy. Esa es mi forma de ser y de pensar, y eso es lo que me ha ayudado a llegar al más alto nivel y a mantenerme ahí durante varios años", reflexionó en una entrevista con UEFA.

"Para mí, la presión es una amiga, es una fuerza motriz, te hace mejor. Te da adrenalina y te ayuda a pensar más rápido, a estar más concentrado y a vivir el juego más intensamente. La presión que da miedo debería motivarte ya que corres más rápido cuando tienes miedo", añadió.

Tras vencer cuatro Champions con el Real Madrid y el último Mundial con Francia como grandes logros de su carrera, Varane tiene ambición para lograr más y recuerda los momentos malos para motivarse.

"El fútbol tiene subidas y bajadas, pero cuando estás en lo más alto tienes que recordar tus momentos difíciles. Hay que pensar, Hemos sufrido, hemos pasado por momentos difíciles y hemos tenido que luchar para llegar hasta aquí", valoró.

Varane recordó su infancia para encontrar el inicio de su competitividad y las ganas continuas de progresar. "Es algo natural e innato que luego se desarrolla a través de cualquier experiencia. En mi caso, fue el reto diario de intentar vencer a mi hermano mayor para alcanzar su nivel y mejorar. Lloraba si no cumplía mis objetivos. Así que esa presión por ganar y superarme ha estado en mí desde que era un niño, y me acompañará toda la vida".