Van de Beek reconoce que el Real Madrid se ha interesado por él

El centrocampista del Ajax Donny van de Beek reconoció este viernes que el real Madrid se ha interesado por él, aunque negó que las negociaciones entre ambos clubes hayan avanzado.



"El tema sigue igual, aunque los medios cuenten historias. Hay interés (por parte del Madrid), pero la gente va demasiado rápido", dijo el futbolista a la televisión holandesa Fox Sports en la previa del Ajax-Vitesse, el primer partido del club de Ámsterdam en la Eredivisie.



"No tienes que creerte todo lo que se escribe, siempre se habla mucho y no tengo que contar qué es verdad y qué no, yo estoy centrado en el partido del sábado", concluyó el futbolista, aunque reconoció que es "agradable" saber del interés del club blanco.



El director técnico del Ajax, Marc Overmars, ha tasado al jugador en un precio de entre 50 y 60 millones de euros, según ha publicado el periódico neerlandés "De Telegraaf".



Van de Beek es uno de los habituales en el once del club de Ámsterdam y la semana pasada dio la asistencia del primer gol de su equipo en la Supercopa de Holanda, que le ganó al PSV Eindhoven por 2-0.

NO QUIEREN DEJARLO IR

El entrenador del Ajax, Erik ten Hag, reconoció este viernes que una salida de Donny van de Beek "sería una pérdida" para el club, y señaló que harán "lo posible por mantenerle" pese a reconocer que no alberga muchas esperanzas de conservar al centrocampista si el Real Madrid presenta una oferta.



"No queremos perderlo y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para mantenerlo en el Ajax, pero cuando clubes de ese calibre entran en escena, la cosa se pone difícil", dijo el técnico en la rueda de prensa previa al primer partido de la temporada de la Eredivisie.



"Donny fue muy importante para nosotros la pasada temporada y ha comenzado ésta con entusiasmo, frescura y mucha energía. Su salida sería una pérdida, pero sabemos que puede suceder", añadió Ten Hag.



De consumarse la marcha del centrocampista, sería el tercer canterano del Ajax que deja el club este verano, después de las salidas de Frenkie de Jong y Matthijs de Ligt, fichados por el Barcelona y el Juventus Turín, respectivamente.



"Somos un país pequeño y cuando demostramos lo que hicimos el año pasado, ya sabes qué mecanismos se ponen en funcionamiento", dijo el entrenador de forma resignada.