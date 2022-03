Van Gaal asegura que es “ridículo” que el Mundial 2022 se juegue en Catar

El seleccionador de Países Bajos, Louis van Gaal, calificó hoy de “ridículo” que el Mundial 2022 se juegue en Catar y cargó duramente contra la FIFA en una rueda de prensa previa a los amistosos contra Dinamarca y Alemania.

"Eso de que vayamos a jugar y organizar un torneo en un país para desarrollar el fútbol allí, como dice la FIFA, es una tontería. Se trata de dinero e intereses comerciales, eso es lo importante para la FIFA”, comentó Van Gaal.

Según el periódico británico “The Guardian”, unos 6.500 trabajadores migrantes de India, Pakistán, Bangladesh, Nepal y Sri Lanka habrían muerto, entre 2011 y 2020, durante la construcción de los estadios que albergarán la cita futbolística.

���� La rajada de van Gaal contra el Mundial de Qatar https://t.co/J6JnEU8kuk #Qatar2022 — MARCA (@marca) March 22, 2022

“¿Por qué crees que no estoy en el comité de la FIFA? Porque siempre me he resistido. Eso no está bien, pero (mi resistencia) no va a ayudar al mundo a deshacerse de ese problema”, respondió el técnico a un periodista que le preguntó por la celebración del Mundial 2022 en Catar.

Por otro lado, el seleccionador dio su visto bueno a que el exentrenador del FB Barcelona Ronald Koeman sea su sucesor en el banquillo de la “Orange”.

“Yo mismo lo he recomendado”, comentó Van Gaal, que termina contrato después de la cita mundialista y ya ha avisado de que no tiene intención de renovar.

“Es muy sensato que hablen con Koeman. Dije hace un año que yo era el único entrenador disponible con experiencia, ahora eso se aplica a Ronald Koeman. Está más que justificado y sería un buen sucesor”, dijo Van Gaal.