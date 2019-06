"Vamos a tratar de dar identidad a esta selección sub-23"

De nuevo cuarto para las 12, así como dijo Carlos de los Cobos, seleccionador mayor, cuando habló de la confección del último combinado sub-20, en noviembre de 2018. Así estará esta selección sub-23 que la FESFUT ha encomendado ahora a Guillermo Rivera, extécnico de Jocoro.

El estratega tendrá un mes y medio para poder afinar su equipo para la serie eliminatoria de UNCAF ante Panamá, a visita recíproca. El 17 de jullio en tierras canaleras y cuatro diás después en San Salvador. Cero margen de error para Rivera, quien fue contactado por la entidad rectora del balompié nacional hace cinco días. Llegó a un acuerdo y tendrá que sentarse en el banquillo de la preolímpica.



¿Cómo toma este reto de dirigir la selección sub-23?

Lo tomo con toda una gran responsabilidad, como debe ser. Es un reto más en vida. La verdad es que Dios sabe cómo pone las oportunidades y hay que enfrentarlo como se debe. Hay que buscar lo que se debe. Se puede decur que hay poco tiempo (un mes y medio) pero hay que aprovecharlo al máximo.



¿Lo táctico se afina en mes y medio?

Sí, lo trabajás. Me gusta trabajar. Se puede pensar que es poco el tiempo, pero cuando uno se dedica a esto y el jugador la cree, que sabe que tiene que poner de manifiesto su calidad futbolística creo que podemos llegar bien, hacer una buena eliminatoria, hacer una buena presentación. Los partidos de fogueo nos van a dar ese parámetro de cómo podemos llegar en mes y medio a esta competencia en mes y medio.

¿Qué tanto conoce el universo de jugadores que están en la edad para competir en este torneo?

Vamos a ser cuidadosos para escoger al grupo de jugadores que nos puedan permitir tener. Pueden ser 23 o 24 jóvenes que tengan ese compromiso requerido. Vamos a buscar lo mejor que tenemos acá en nuestra liga.

En la serie ante Panamá, primero hay que ir de visita y luego cerrar en el Cuscatlán. ¿Hay algún tipo de ventaja por cerrar de local?

Sí, pero tenés que ir a buscar la serie . Indudablemente, Panamá ha hecho un buen trabajo con sus juveniles. Los jugadores deben saber al compromiso que vamos, deben conocer la calidas de jugadores a los que nos vamos a enfrentar. Hay que disfrutar la serie, Debemos divertirnos jugando bien al fútbol.

¿Cómo va a jugar esta selección?

Vamos a tener siempre la misma mística que a mí me gusta. Ahora estoy asimilando a los muchachos que están y a los que yo conozco. De una plantilla de 40 o 50 jugadores a las que solo van 20 o 23 muchachos se te pueden quedar algunos. Te podés quedar corto y vamos a tratar de darle una identidad, metodología futbolística a esta selección sub-23. Lamentablemente no está el profesor De los Cobos, porque me hubiera gustado discutir con él, para ver qué es lo que a él le gustaría para ponerlo en práctica. Ustedes han visto que a los equipos que he ido me ha gustado llevar mi idea, que he aprendido en mi tiempo en el fútbol. Quiero tratar de dar una buena idea de lo que a qué puede jugar esta selección. Me gusta jugar el sistema inglés, un 4-4-2, pero ahora hay muchos sistemas. Tenés que ver la calidad de jugadores que tenés, para darle le mejor funcionamiento.

Cero margen de error en esta serie. Se juega el boleto a la última ronda en una serie de visita recíproca. ¿Qué opina de eso?

Es complicado. Es una serie que la tienes que jugar muy a la perfección. Hay que tratar de no tener error

Hay dos amistosos ante Cuba , para inicios de julio próximo acá en San Salvador. ¿Qué busca con esos amistosos y serán los únicos fogueos antes de la serie contra Panamá?

En esos dos juegos ante Cuba podemos ver el prototipo del jugador panameño, pero también se están buscando otros dos juegos amistosos. Necesitamos otro par de fogueos para el beneficio de esta selección. Buscaremos un rival que se asimile a lo que nos puede presentar Panamá, que será una serie complicada.