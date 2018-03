Valverde responde a Cristiano: “Los mejores los tengo en el Barcelona”

Líder invicto en LaLiga Santander y la Liga de Campeones, el Barcelona tendrá este domingo, ante el Villarreal, otro test para reafirmar su madurez como equipo en El Madrigal, ante un rival que pelea por asomarse a los puestos de Champions de la clasificación.

Previo al encuentro, el entrenador del equipo catalán compareció ante los medios para hablar sobre este encuentro y otros temas de actualidad en el fútbol español.

Valverde se deshizo en elogios hacia el conjunto castellonense. "El Villarreal tiene buenos jugadores y está haciendo un buen fútbol. Quiere la pelota y someter al rival. Querrán ser fieles a su estilo. Intentarán ser protagonista y dominar la posesión, pero nosotros intentaremos hacer lo mismo", analizó.

El míster aseguró estar satisfecho con el juego de su equipo, aunque a veces, por su carácter tímido y reservado, parezca que no esté del todo contento de cómo le están saliendo las cosas en su nueva etapa como técnico del conjunto azulgrana.

"Claro que me gusta cómo juega mi equipo. Pero los entrenadores siempre pensamos que debemos estar mejorando incluso cuando las cosas van bien. Hasta ahora, el equipo está respondiendo, sí que estoy contento y feliz, aunque no se me note", afirmó en rueda de prensa.

RESPUESTA A CRISTIANO

La conferencia de prensa llegó a su punto más alto cuando fue consultado sobre la autoproclamación de Cristiano como el mejor jugador de la historia tras conquistar su quinto Balón de Oro y esta fue su opinión.

"Cada uno tiene su opinión. Para mí los mejores son los que tengo aquí, empezando por Messi y siguiendo por todos los demás", sentenció.