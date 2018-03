Valverde promete “darle una vuelta” al estilo del Barça

BARCELONA. El nuevo técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, ha prometido "generar emociones" y "darle una vuelta" al estilo del Barça durante su presentación como nuevo entrenador del club azulgrana para las dos próximas temporadas.El extécnico del Athletic ha comentado que el nivel de excelencia del Barça y su grandeza la ha comprobado en una primera visita al Museo del Club. "Sé que la exigencia que requiere mi cargo es muy alta y solo con dar una vuelta por el Museo te das cuenta de los enormes resultados conseguidos por mi predecesores, grandes entrenadores en la historia del fútbol", ha dicho.Valverde, que ha desvelado que aceptó la oferta del Barça el pasado fin de semana y que hasta este lunes no habló por primera vez con el secretario técnico Robert Fernández, ha asegurado que tiene "una confianza extraordinaria" en su trabajo."Me tengo que readaptar, pero mi idea es profundizar en ese estilo, darle una vuelta más. Seguir avanzando. Cuento con una plantilla con grandes jugadores y mi idea es ayudarles a que sean mejores, a que seamos mejor equipo, a crear un espíritu de equipo que nos impulse y, claro, a conseguir resultados", ha dicho.Ha admitido que se tiene que adaptar "absolutamente" al estilo del equipo. "El juego pasa por tener un juego colectivo, de centrocampistas, que se maneje bien en la combinación, pero los estilos y los jugadores hay que moverlos en el campo", ha insistido Valverde.Ha reconocido que no se lo pensó "demasiado" cuando recibió la oferta del Barça. "Se me ha podido relacionar con el Barça durante el tiempo y ahora hemos coincidido. Vengo ahora porque había decidido dejar el Athletic después de cuatro años, una decisión que ya tenía meditada", ha insistido.Entrenar a Leo Messi es "una suerte" para Valverde, una "experiencia única", ya que considera al argentino como "el mejor jugador" que nunca ha visto sobre un terreno de juego."Parece que Leo llega a un tope, pero al día siguiente sorprende aún más. Quiero ayudarle a que nos siga sorprendiendo", ha comentado Valverde, que considera que Leo es "un jugador determinante" juegue en la posición que juegue.Preguntado sobre la renovación de Messi, el técnico del Barça ha comentado no sentirse preocupado al respecto. "Todo el mundo en el club es optimista al respecto y yo también", ha dicho.También ha opinado sobre el futuro de Andrés Iniesta, cuyo contrato finaliza el 30 de junio de 2018. "Es un jugador muy importante para el equipo y para el club desde todos los puntos de vista. Cuando hable con él, ya decidiremos al respecto", ha insistido.Y en cuanto al papel del tridente (Messi, Neymar, Suárez), Valverde sabe de la incidencia que tienen en el juego del equipo. "Lo importante es llegar al final con un buen estado de ánimo. Durante la temporada estás mejor o peor, pero todo depende de cómo estás mentalmente", ha insistido.En cuanto a la confección de la plantilla y a posibles cambios, Valverde lo ha aparcado todo a las conversaciones que mantendrá en los próximos días con Robert Fernández."Acabo de aterrizar. He hablado con Robert Fernández y mi conocimiento de la plantilla es desde lejos. Confío en el trabajo de la secretaría técnica", ha insistido.Sus referentes como técnico van desde Cruyff, a Heynckes, Clemente o Irureta. "Además conozco el trabajo de entrenadores que han estado aquí, como Luis Enrique o Guardiola... Al final sacas cosas de todos ellos y vas creando tu ideario", ha dicho Valverde, quien tiene claro que los entrenadores son "los padres de todas las derrotas".Desde el respeto a una idea, Valverde recuerda que cada entrenador tiene "su sello personal" y considera que "siempre el reto más importante es el próximo que tienes por delante"."Todos son difíciles: por lo desconocido del club, por la presión que tienes..., pero ante este, creo que tengo que devolver toda la confianza que me están dando", ha resumido.