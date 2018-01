Valverde dice que el plantel está cansado

Tras culminar la remontada ante el Alavés (2-1), el entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, ha explicado que “jugar de jueves a domingo se nota” en partidos como el de este domingo en el que, según su opinión, su equipo ha tenido que “pelear mucho" para sumar los tres puntos.

En la rueda de prensa posterior al encuentro, el preparador del conjunto azulgrana ha reconocido que su equipo está sumido en un “momento difícil de la temporada” marcado por los muchos partidos seguidos que han jugado en enero.

“Tenemos muchos partidos seguidos, entre semana, con mucha tensión y es difícil mentalizarse siempre para todos los partidos”, ha admitido Valverde.

También habló del gol del rival: “Hemos acusado un poco el gol y ellos se han ido fortaleciendo ante esta situación. Jugar de jueves a domingo se nota, y hemos tenido que pelear mucho para darle la vuelta al marcador”.

COUTINHO

Más allá del partido, el preparador azulgrana ha elogiado el partido de Philippe Coutinho después de debutar como titular: "Los jugadores no son máquinas que empiezan a funcionar a las primeras de cambio. Le he visto bien, metiéndose por dentro. Es un paso más y vamos a ver si va entrando poco a poco".

Por último, Valverde se ha referido a las polémicas arbitrales del partido después de que los jugadores del Alavés reclamaran fuera de juego en la jugada previa al gol de Messi, de libre directo, y a unas manos de Umtiti en el interior del área.

"No lo sé, no he visto las jugadas. Sé que se han quejado mucho de la mano de Umtiti, que supongo que será. Él me ha dicho que es involuntaria, lo habrá sido. Siempre hay jugadas polémicas, los análisis a posteriori están muy bien para la polémica", ha zanjado.