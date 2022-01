Valverde destaca el partido del Barcelona en la Supercopa

Fede Valverde, centrocampista uruguayo del Real Madrid autor del tanto del triunfo en la prórroga de semifinales de la Supercopa de España, aseguró que debían "haber sentenciado antes" el clásico y felicitó a sus compañeros por la "entrega".



"Me quedo con haber entrado y justo convirtieron el segundo gol, son cosas a corregir porque podíamos haber ganado el partido ahí. Hicimos cosas bien y estoy contento por el equipo, por la oportunidad en un momento importante y el gol", dijo en Movistar.



El Barcelona dejó una gran imagen en opinión de Valverde, aunque apuntó que perdonaron ocasiones para haber evitado la prórroga. "No dejan de ser el Barcelona por más que a veces los resultados no se dan. Tienen un gran equipo con grandes jugadores y han demostrado que tienen ganas de ganar"



"Queda demostrado que en muchas ocasiones, en mi opinión, tenemos que convertir más las ocasiones porque podíamos haber sentenciado antes. El viaje fue fuerte, son muchas horas, pero somos jugadores profesionales, nos acostumbramos y felicito al equipo por la entrega que dio", añadió.



Para Valverde tiene tiempo hasta el domingo para "corregir los errores para la final" porque el partido dejó "cosas que aprender".