Valverde descartó rotar a Lionel Messi

BARCELONA . El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, descartó dar descanso al argentino Lionel Messi en el duelo que mañana enfrentará a los azulgrana con el Girona en la Liga española de fútbol.



"¿Rotación de Messi? Cuando un jugador mete cuatro goles, al día siguiente no lo suelo cambiar. De hecho, eso no me ha pasado nunca", afirmó Valverde a la pregunta por el astro argentino.



Y es que Messi anotó cuatro goles el martes en el duelo por la quinta fecha ante el Eibar y totaliza nueve en este inicio de Liga, tantos como todo el Real Madrid.



"No cuento los goles de otros equipos, lo que quiero es que el mío haga muchos", respondió el entrenador español del Barcelona, cuestionado por esta curiosa circunstancia.



Respecto al excelente comienzo de campaña de Messi y su gran rendimiento situado en una posición más centrada que en pasadas campañas -lleva de momento 12 goles en todas las competiciones-, Valverde señaló que espera que el 10 argentino no deje de crecer.



"Esto es un camino largo y los números y el juego de Leo están ahí. Lo que queremos, y él también, es que se extiendan", apuntó el entrenador del Barcelona.



"Leo siempre tuvo ambición hacia el gol y el juego y para nosotros es decisivo", prosiguió. "Estamos viviendo algo único el verle cada domingo en el campo haciendo cosas que pensábamos que ningún jugador podía hacer y lo que queremos es que se extienda", concluyó Valverde sobre su estrella, que aspira a conquistar el premio "The Best" junto al portugués Cristiano Ronaldo, del Real Madrid, y a su ex compañero Neymar, ahora en el Paris Saint Germain.



Como el resto del equipo, Messi disputará mañana su primer duelo regional en Liga frente al Girona con el objetivo de sumar tres nuevos puntos que consoliden a los azulgrana en la cima del campeonato.



Con 15 puntos y siete de ventaja respecto al Real Madrid, el Barcelona cuenta sus partidos por victorias y lidera en solitario la Liga.