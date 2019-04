Valverde: "Podíamos haberlo hecho mejor, pero estamos contentos"

El técnico del Barcelona Ernesto Valverde compareció ante la prense luego del empate sin goles ante el Huesca, en donde valoró de manera positiva el resultado. Además el estratega hizo un análisis de los debutantes en el estadio El Alcoraz.

UN EQUIPO B

"Era una situación difícil porque entraba mucha gente nueva, pero entendía que es lo que teníamos que hacer hoy. Hemos cambiado el esquema porque teníamos un problema con los laterales, más que un problema, no quería que jugaran hoy Alba y Semedo que ya jugaron el otro día el partido completo".

EMPATE SIN GOLES

"Ha habido muchos cambios y ha habido debuts. Estamos contentos en ese sentido. Podíamos haber intentado algo más en ataque, pero estamos contentos en general".

FALTÓ EFECTIVIDAD

"Hemos tenido nuestras opciones con Dembelé y ellos en cualquier jugada podían hacer algo, se estaban jugando mucho ellos y nosotros. Si no hubiésemos ganado al Atlético de Madrid, hoy hubiese sido diferente en cuanto a la alineación, en el resultado no se sabe. Cuando haces debutar a gente o das entradas a jugadores que no han jugado mucho eso tiene una dificultad. ¿Podíamos haberlo hecho mejor? Sí pero estamos contentos en líneas generales".

RIQUI PUIG

"Es un jugador que siempre se relaciona bien con el balón y tiene presencia. Hemos intentado corregir algunas cosas del primer tiempo, el campo estaba lento y hemos apostado por jugar más por fuera. Pese a todo lo que yo quiero es que los jugadores expresen su talento en el campo".

LOS DEBUTANTES

"Los tres casos han ido creciendo con el partido. Han comenzado con ese punto de nerviosismo propio del debut, de la responsabilidad. Todibo por arriba y en la disputa es rapidísimo, nos viene bien, tiene que mejorar lógicamente. Wagué y Riqui han hecho un gran trabajo también, tenemos que estar contentos. Sé que ha sido una decisión complicada, no es lo mismo hacer debutar con el equipo que juega habitualmente pero ha sido así. Ellos tienen que estar contento".