Valoyes podrá debutar en el Clásico Nacional

El colombiano Jimmy Valoyes está a unas horas de vivir en carne propia otro clásico nacional más en el fútbol nacional cuando este sábado por la noche enfrente al plantel asociado en el césped del estadio Cuscatlán en el marco de la jornada dos del Apertura 2018.

El defensor, que retorna a las filas orientales tras su salida en el Apertura 2017 para militar en los equipos de Cortuluá y Deportivo Pasto de la Liga nacional de su natal Colombia, es una fuerte opción en la idea táctica del técnico Carlos Romero para hacer pareja con su compatriota José Ramírez en la zaga central emplumada y disputar así su clásico nacional 11 desde el Apertura 2015.

"No llevo la cuenta de cuántos clásicos nacionales he jugado con esta camiseta, incluso he enfrentado al FAS en cuartos de final, espero sumar un juego más dentro de mi carrera", afirmó Valoyes.

Sobre su retorno tras jugar cuatro torneos cortos en Águila tras dejar las filas de Dragón, Valoyes afirmó que "todos saben que Águila fue uno de los equipos que me permitieron trabajar acá en la liga y ahora solo toca trabajar fuerte. El partido del sábado será fuerte, peleado como todos los partidos en un torneo complejo y competitivo", afirmó Valoyes.

"El partido ante FAS será lindo, todos los clásicos son lindos jugarlo, siempre los juegos entre Águila y FAS tienen un ingrediente especial y genera un morbo enorme a su alrededor, espero que tengamos la oportunidad de jugarlo y esperamos brindar un buen espectáculo y que gane el que mejor aproveche", dijo