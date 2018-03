Valoyes: “Regalamos el primer tiempo”

El colombiano Jimmy Valoyes, zaguero central de Águila, afirmó que la derrota de este miércoles por 2-0 a manos de Santa Tecla en el inicio de semifinales ha sido asimilada pero no dejó a un lado las críticas que recibió el requipo luego de “una mala noche para nosotros”.El sudamericano destacó que “es un resultado normal el que tuvimos anoche en Santa Tecla, para todo mundo es complicado jugar allí, lo cierto es que no tuvimos respuesta de reacción en el primer tiempo y eso nos pasó factura, ahora hay que darle vuelta a esa página, perdimos el primero y ahora nos queda el partido del domingo en casa donde buscaremos revertir todo esto”, afirmó con resignación.Valoyes lamentó el juego desplegado por su equipo en el césped artificial del estadio Las Delicias y admitió que “nos faltó concentración, regalamos el primer tiempo y eso afectó al final, cuando tratamos de reaccionar ya teníamos los dos goles en contra”, afirmó.Sobre la acción que generó el tiro libre cobrado por el zaga Juan Barahona y que terminó en el primer gol tecleño con un leve desvío de su cabeza que descolocó al meta Benji Villalobos, el defensor cafetero dijo que “la verdad es que sí hubo un roce, pero lo que lamento es el criterio arbitral, eso es así, en la disputa del balón que tuve (con Gilberto Baires) debo entrar con fuerza a la pelota pero con el cuerpo y siento que Baires sintió eso y se tiró al piso, el árbitro decretó que hubo exceso de fuerza mía pero eso no fue así, son defensa y debo ante todo buscar cubrir la pelota, fue la inercia a la velocidad que ibamos por la pelota en que Baires se tiró para cobrarnos ese tiro libre que terminó en gol, los árbitros siempre se impresionan con jugadas como esa”, afirmó.Sobre el partido de vuelta en el Barraza el próximo domingo por la tarde y donde Águila debe ganar por al menos diferencia de dos o más goles para acceder a la final, Valoyes medita al respecto al afirmar que “en el fútbol se puede dar cualquier resultado, nunca pasó por nuestra mente perder anoche en Santa Tecla, fuimos con metalidad de ganar o al menos lograr el empate, siento que la lluvia afectó mucho porque puso liso el piso y el balón tomó otro efecto, gracias a Dios no nos hicieron más daño. Ahora hay que dejar todo eso y comenzar esta tarde en el entreno lo que se hará el domingo para clasificarnos a la final”.