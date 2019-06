"Valle Amaya fue un profesor para mí"

El arbitraje salvadoreño está de luto tras confirmarse el fallecimiento de David Valle Amaya, silbante profesional en las décadas de los años 80 y 90, quien murió ayer a causa de una enfermedad. Más detalles en elgrafico.com En la imagen de archivo, Valle Amaya (centro, con camiseta que se lee CLIMA) durante el juego El Salvador - Pumas UNAM, en 1980.

