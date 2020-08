Valladares: "Quiero demostrar mi talento"

Edgar Valladares tendrá la oportunidad que tanto había esperado. Su llegada a la primera división es fruto del trabajo que ha mostrado en su paso por la liga de plata con el Platense y ahora fue escogido por el Atlético Marte para encarar el Apertura 2020 en el circuito mayor y se siente capacitado.

El equipo bombardero anunció la llegada de este delantero nacional que ha pasado su carrera futbolística en el Atlético Comalapa y el Platense. Con los viroleños disputó el pasado Clausura 2020 con quienes firmó cinco goles y se perfilaba como el Hombre Gol de Plata. Su buena actuación le permitió tener el llamado de la dirigencia capitalina y de inmediato llegó a un arreglo.

"Es mi primera ocasión con el Marte y agradezco la oportunidad. Antes estuve en Atlético Comalapa y luego fiché con el Platense, siento que he tenido un buen desempeño. Gracias al trabajo que he desempeñado se me abrieron las puertas en el Marte, nunca he bajado los brazos y trato de dar lo mejor en cada partido. Se comunicaron conmigo y gracias a Dios llegamos a un arreglo, firmamos y ahora a defender esos colores" expuso "el Lodo" como es popularmente conocido.

Fue presentado en el grupo de las aplicaciones sociales que tiene el Marte y ya se puso a las órdenes para trabajar. "Queremos entrenar de la mejor manera. He estado trabajando individualmente apoyado en lo que el profe (Rodrigo Martínez, preparador físico carabinero) nos ha estado mandando" , aseguró.

Ahora llega con muchas ganas para demostrar que puede ser protagonista en la primera división, una de sus metas que se había trazado y no quiere desaprovechar. Dentro de las expectativas están que todo pueda desarrollarse de la mejor manera pues los cinco meses sin actividad deportiva ya pesan.

"Siento que será una bonita experiencia estar en la primera división, es algo que Dios me ha dado y quiero aprovecharlo al máximo. Mis expectativas son grandes, ya dieron la luz para entrenar en grupo y quiero que el torneo sea bueno, quiero mantenerme en primera división en los próximos años y demostrar mi talento", indicó.

La pandemia

Valladares vive en el municipio de Olocuilta y sabe que la pandemia por el COVID-19 ha tocado los planes de todos los salvadoreños. Por ello ha apoyado a su padre en labores de agricultura en un terreno en dicha localidad en el cual siembran maíz y frijol, insumos que han sido vitales para salir adelante en esta época.

La necesidad ha obligado a tener alternativas para salir adelante y el trabajo en el campo le ha dado esa consistencia necesaria para salir adelante. Con las fases de apertura tras el confinamiento por la pandemia el fútbol ya se ve en el horizonte y Valladares alterna esos trabajos con su padre junto a los ejercicios para no perder el ritmo físico.

"Esto (pandemia) nos afectó a todos, tanto en lo económico así como la preparación física que podemos hacer. Mi papá cultiva maíz, frijol y todos esos granos básicos y le he ayudado por las mañanas en su terreno y por las tardes hago mis ejercicios para no perder el ritmo físico", expuso.