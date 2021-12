Valdano: "Me parece bien el Balón de Oro, Messi es el talento puro más grande"

El exfutbolista y exentrenador Jorge Valdano afirmó este jueves en una conferencia en la Universidad CEU Cardenal Herrera que le parece bien que el Balón de Oro lo haya ganado su compatriota Leo Messi, porque “es el talento puro más grande”.

“Pienso que es el talento puro más grande, pero es perfectamente debatible si lo comparamos con el año de Robert Lewandowski. Cuando hablamos de un premio individual en un deporte colectivo estamos siempre a punto de cometer una injusticia. Me parece bien que lo haya ganado Messi, para que nos vamos a engañar”, opinó Valdano.

El argentino abordó en una conferencia en la universidad valenciana su trayectoria en el ámbito del deporte y la gestión deportiva en el ciclo de conferencias sobre gestión y periodismo deportivo del Foro CEU Empresa para los alumnos de comunicación, deporte y dirección y gestión de empresas de la universidad.

Durante la conferencia, en la que atendió a las preguntas de los asistentes, Valdano contó que él siempre habla de cinco grandes genios en el mundo del fútbol: Alfredo Di Stéfano, Pelé, Johan Cruyff, Diego Maradona y Leo Messi, que, para su gusto, es el último genio.

Sobre Messi, el argentino explicó que es el último jugador “anfibio: mitad calle, mitad academia" y que Maradona fue el último callejero. “A partir de Messi se terminó la calle, ahora los jugadores son académicos a los que se les enseña de forma muy sofisticada para formarlos desde todo punto de vista, personal, deportivo y técnico”, agregó.

“La academia hace mucho mejores a los jugadores mediocres, pero no ayuda a los diferentes. Todo tiene que ser rápido, a uno o dos toques, y eso castiga al jugador diferencial. No dejan amagar, pausar, encarar… Ahora vemos jugadores muy buenos como Cristiano Ronaldo, Erling Haaland o Kylian Mbappé, pero que no tienen la magia de esos jugadores que improvisaban soluciones con una capacidad extraordinaria”, reflexionó.

Tras la conferencia, el exjugador argentino apuntó que “Karim Benzema es un talento superior, no me hubiera quejado en absoluto si hubiera levantado el Balón de oro, porque además ha evolucionado mucho en los últimos años y se ha convertido en el jugador total”.

Sobre el primer balón de oro femenino español a Alexia Putellas, Valdano expresó que la mujer está revolucionando el mundo del fútbol y se mostró realmente contento porque Alexia haya ganado este galardón.

“La conocí porque le hice una entrevista para mi programa ‘Universo Valdano’, fue la primera futbolista a la que entrevisté y me hizo mucha ilusión que ganara un balón de oro, ya tenemos un balón de oro de un hombre, de Luis Suárez, y ahora el de una flamante mujer como Alexia”.