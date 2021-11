Valbuena criticó a la Federación Francesa de Fútbol por el caso Benzema

El centrocampista francés Mathieu Valbuena dijo este miércoles que está satisfecho con el veredicto emitido sobre el chantaje que sufrió con un vídeo de contenido sexual, pero se quejó de la falta de apoyo que, según él, ha recibido de la presidencia de la Federación Francesa de Fútbol (FFF).



"Me sorprendió mucho, aunque nada me sorprende en este ambiente, el poco apoyo del equipo de Francia. (...) No he recibido ningún apoyo. Es una lástima, porque yo soy víctima de todo esto", dijo en la emisora RMC Sport.



El delantero del Real Madrid Karim Benzema fue condenado este miércoles a un año de cárcel exento de cumplimiento por complicidad en ese chantaje que tuvo lugar en 2015 y que estuvo orquestado por cuatro individuos que pululaban en el entorno de los jugadores.



Fue la pena más liviana, puesto que Benzema era el único sobre el que solo pesaba la acusación de complicidad, pero también la que se vio acompañada de una multa superior, de 75.000 euros, dada su solvencia económica en contraste con la del resto de los condenados.



Deberá indemnizar además con 80.000 euros a Valbuena, a quien el tribunal reconoció un daño moral elevado, puesto que aquel caso le afectó personalmente, en las relaciones con su esposa, y profesionalmente, ya que nunca más volvió a vestir la "bleu" de la selección.



Valbuena agradeció que la justicia le haya reconocido como víctima y se mostró especialmente crítico con la actitud del presidente de la FFF, Noël Le Graët, en este tiempo: "A lo mejor ha perdido mi número", ironizó sobre el dirigente, a quien apodó "Señor Fantasma" por estar 'desaparecido'.



El jugador no quiso pronunciarse sobre si la condena debe afectar a la presencia de Benzema en la selección.



"El equipo de Francia necesita hoy a sus mejores jugadores. Yo nunca he mezclado este caso y el aspecto futbolístico con Karim Benzema. No soy nadie para decir si debe ser seleccionado o no. (...) No me permito juzgar qué debe hacer o no (el seleccionador, Didier Deschamps)", concluyó.