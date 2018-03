(VIDEO) Jugador argentino es expulsado mediante videoarbitraje

El uso de la tecnología en el fútbol marcó hoy un nuevo hito en el Mundial Sub 20 que se disputa enCorea del Sur, donde un jugador argentino fue expulsado mediante el videoarbitraje tras dar un codazo a un rival.El atacante de Racing Club Lautaro Martínez vio la roja en la derrota por 3-0 que Argentina sufrió ante Inglaterra tras agredir a Fikayo Tomori.La acción ocurrió a los 77 minutos, poco después del ingreso del argentino al campo de juego. El defensor inglés quedó tendido en el suelo y, luego de la revisión de video de un asistente en una cabina, el juez principal decidió la expulsión de Martínez.La tecnología de videoarbtritaje, conocida comoVAR, está viviendo una nueva experiencia en el Mundial juvenil que comenzó hoy enCorea delSur. Además, según confirmó la FIFA el viernes, será utilizada este año en la Copa Confederaciones de Rusia y en el Mundial de Clubes de Emiratos Árabes.La tecnología, que está en un período de prueba de dos años, ya había sido utilizada en el Mundial de Clubes disputado en diciembre pasado enJapón y en algunos encuentros puntuales del fútbol internacional.En cuanto a lo futbolístico, la dura derrota ante los ingleses en Jeonju complica las opciones de Argentina, que es el máximo ganador histórico de Mundiales Sub 20 con seis títulos. Por el mismo Grupo A, Corea del Sur derrotó 3-0 a Guinea.Por el Grupo B, México y Venezuela celebraron hoy sendas victorias en Daejeon. El conjunto vinotinto derrotó 3-2 a Alemania y el"Tri" superó 3-2 a Vanuatu.El Mundial juvenil se disputa del 20 mayo al 11 de junio en seis ciudades surcoreanas y cuenta con 24 equipos participantes. Entre ellos no están Serbia, la última campeona, Brasil y España.