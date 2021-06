VIDEO: Agustín Ruiz agrede a árbitro en partido de Liga de fútbol playa

El jugador Agustín Ruiz se vio involucrado en una polémica acción en la que perdió el control en un partido de la Liga Nacional de Fútbol Playa que terminó en una agresión a un árbitro.



Según la secuencia de un video publicado por @Woody_ESA, Agustín Ruiz reaccionó tras una acción que terminó con la expulsión de su compañero Melvin Quiteros que no le pareció al Tin Ruiz en el partido de su equipo La Pirraya contra Chirilagua.



El futbolista de La Pirraya arremetió cuando el árbitro muestra la cartulina roja a su compañero Quinteros y para tratar de calmar al seleccionado interviene el otro árbitro.



Agustín Ruiz termina sobre la arena y se queja de un supuesto contacto en el rostro.

Agustín “Tin” Ruiz agrediendo al árbitro en la Liga de Fútbol Playa. Se merece un castigo ejemplar y no ir mas con la Selecta de playa. Esa actitud no es la de un capitán o seleccionado nacional. Mal muy mal. @ybukele @indeselsalvador @LaSelecta_SLV pic.twitter.com/MtuDBvbVOY — Ing. Woody (@Woody_ESA) June 13, 2021

Sobre el tema, Yamil Bukele, presidente del INDES, reaccionó y dijo que habrá sanción para el futbolista.

""Lo del Tin Ruiz no pasará desapercibido y recibirá su sanción, de acuerdo a las bases de competencia. Sin embargo, me llama la atención que amigos de la prensa deportiva que no han dicho nada en sus medios sobre la Liga de Fútbol Playa hoy sí quieren hacer leña del árbol caído", comentó Bukele.

"El Tin Ruiz es un campeón, un líder y un referente nacional del fútbol playa. Lamento lo ocurrido y obviamente no puedo aplaudirlo. Pero también sé que él reflexionará, aprenderá y esto lo hará más fuerte", agregó Bukele.