VAR en Concacaf, Real Madrid y racismo en España

El Güiri Güiri al Aire tuvo este miércoles un programa muy variado en el que analizó la implementación del Vídeo Arbitraje (VAR) por parte de la Concacaf en sus competiciones de clubes y torneos de selección como la Copa Oro 2021 en la que participará El Salvador.

Cristian Villalta, Rodrigo Arias y Óscar Guerra también charlaron con Tomás Roncero, periodista del Diario As, para analizar en frío la victoria por 3-1 del Real Madrid contra el Liverpool en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

En el programa radial hubo enlace telefónico con el colega José María Aguilera, de la Voz de Cádiz, para hablar del tema racista que se generó el domingo pasado en la liga ibérica ante el Valencia.

El Cádiz ganó por 2-1 al Valencia en un partido convulso y polémico, marcado por la denuncia de un insulto racista al francés Mouctar Diakhaby hecha por el club che y que lo mantuvo 25 minutos interrumpido al marcharse los valencianistas del campo y luego retornar.

Respecto al anuncio de la Concacaf de utilizar el VAR, Crittian Villata mencionó que "se escribirá con letras doradas en el libro de la selección nacional la fecha en la que El Salvador jugará con VAR y será en la Copa Oro. Creería que el arbitraje salvadoreño debería estar preparándose de alguna manera si quiere que silbantes de este país estén en la Copa de Oro".

Para Rodrigo Arias es una buena noticia el uso del VAR en la región. "Las últimas eliminatorias han dado ejemplo de lo urgente que es, Panamá se clasificó con un gol que ni siquiera entró y escándalos como ese creo que nos llevan a la necesidad de tecnología".

Óscar Guerra recordó que El Salvador ya tiene dos referis que fueron capacitados para el uso de la herramienta tecnológica y los primeros partidos de la Concacaf que tendrán el uso del Video arbitraje serán las semifinales y finales de la Liga de Campeones de clubes.

"Hay 22 árbitros de 15 federaciones que ya fueron capacitados para la implementación del VAR, pudimos confirmar que Iván Barton e Ismael Cornejo ya recibieron la capacitación y están certificados por FIFA para operar el VAR o estar detrás de cámaras viendo las jugadas", explicó Guerra.

REAL MADRID EN CHAMPIONS

Tomás Roncero, periodista del diario As español y panelista de El Chiringuito, dejó interesantes valoraciones sobre el triunfo del Real Madrid de 3-1 ante el Liverpool inglés en el estadio Alfredo Di Stéfano.

"La actuación del Madrid a nivel futbolístico fue pletórica y para cualquier amante del fútbol aunque no simpatice con el Madrid tendrá que reconocer que la primera parte fue una oda al fútbol completo", dijo.

Roncero además destacó que el triunfo adquiere mayor relevancia ya que "al Madrid le faltaba el 75% de la defensa titular (Sergio Ramos, Dani Carvajal y Varane) y la teórica estrella de este equipo que es Hazard y está apagado desde hace mucho tiempo y aún así el equipo jugó con entereza y una fuerza mental".

"El Liverpool de mitad para adelante es un equipazo y lo del Madrid es mucho mérito de Zidane...Zidane ha pasado de ser un alineador a un hombre revolucionario de la pizarra porque está validando mucho su sistema táctico. Ayer hizo un 4-3-3 clásico, cada vez sorprende y a veces hace un 4-4-2 con Isco y los que pensaban que Zidane solo era un motivador están equivocados", destacó.

Para Roncero en el Real Madrid los jugadores respetan más a un jugador de leyenda que a un entrenador de método. "Zidane les habla como un hermano mayor y les da consejos sabios por lo que él ha vivido como futbolista".

Otro de los puntos que resaltó Roncero fue el desempeño de algunos jugadores claves en el esquema de Zizou. "Los más entusiastas son los veteranos, ves a Modric con 35 años y juega como si tuviera como 25...A Kroos y Nacho con 31 y juegan como si se estuvieran ganando el puesto. Lucas Vázquez se deja el alma en cada partido".

No podía faltar el análisis sobre la explosión de Vinícius. "Estoy bastante contento por el chaval y nunca dudé de su talento...Había perdido la condición de brasileño porque jugaba como un europeo, no intentaba el regate, centraba en corto y había perdido la magia, Zidane entendió eso y se reunió con él y le explicó que tenía que ser un jugador de la favela, que encara y no tiene miedo y es incontrolable".

"Se va comprobando que el centro del campo es clave en lo que ha hecho el Madrid estos años; Modric y Kroos están en un nivel estelar...Casemiro, Kroos y Luka Modric son un dolor para cualquier equipo".

Roncero lamentó que "el regate se está perdiendo en el fútbol y el fútbol es más mecanizado"

El Real Madrid tendrá otro duro examen este sábado ante el Barcelona, duelo en el que podría definirse el futuro de la Liga.

"El Clásico es un partido que trasciende a nivel mundial y es un orgullo saber que el sábado todo mundo en Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica, Asia y África, Todo mundo pendiente de lo que haga Madrid-Barça"

Y en el tercer bloque hubo plática con José Mari Aguilera, periodista de La Voz de Cádiz, sobre el tema de racismo que surgió en el juego ante Valencia el pasado domingo.

Según Aguilera para acusar y sancionar a Cala de racista era necesario una prueba fehaciente.

"Se ha formado un lío muy grande en España...El futbolista comenzó a decir que Cala le había dicho una expresión de corte racista que nos dejaba muy tocado, estuvimos a la espera de encontrar ese audio y esa prueba 72 horas después, tres días después no hay prueba fehaciente de que se produjera ese insulto", aclaró Aguilera a la mesa más redonda.

"Es cierto que en los últimos años se ha hecho una campaña para erradicar el racismo, pero de vez en cuando hay algunos episodios", lamentó.

Y sobre el desempeño del equipo Cádiz comentó que "el juego del Cádiz no es el más brillante y sería un éxito impresionante que el Cádiz mantuviera la categoría".